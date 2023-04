Seks, drank en iets met gokken in onnavolgbare new-adultfilm

Nadat het afgelopen decennium vrijwel alle bestsellers uit het young-adultarsenaal zijn verfilmd, heeft Hollywood zijn tanden gezet in de snel uitdijende plank met new-adultboeken. Waar het eerste genre primair mikt op zwijmelende pubers, mag het in new adult allemaal wat explicieter. De hoofdpersonen nemen geen genoegen meer met diep in elkaars ogen staren en decente kusjes uitwisselen: er wordt in Beautiful Disaster naar hartelust gefeest, gedronken en gesekst.

Deze nieuwste toevoeging aan het relatief jonge genre ontpopt zich als een moderne boeketreeksvariant. Ja, voorbeeldige jonge studente Abby (Gardner) valt na één blik en één aanraking als een blok voor bad boy Travis (Sprouse). Maar ‘mister onenightstand’, zoals zijn bijnaam luidt, laat zijn vrouwen voordat ze het bed in duiken wél een consent agreement tekenen. Natuurlijk zijn er scènes waarin de personages meer drinken dan goed voor ze is. Maar er wordt bij wijze van disclaimer wél gezegd dat alcoholvergiftiging blijvende schade aan het lichaam kan aanrichten.

Als film is Beautiful Disaster pretentieloos lopendebandwerk dat precies weet wat de doelgroep wil zien en geen enkele moeite doet om andere kijkers te bekoren. Regisseur Roger Kumble (eerder maker van het soortgelijke After We Collided) kent zijn pappenheimers. Shots van ontblote bovenlijven worden soms afgewisseld met een kluchtige grap wanneer Abby niet doorheeft dat zij de ochtenderectie van Travis vastpakt – de onlogische context van dit gênante moment laat zich onmogelijk navertellen.

Dat geldt overigens voor de meeste bouwsteentjes van de plot, die als los zand aan elkaar hangen. De grote problemen waar het tweetal in het laatste half uur tegenaan loopt – iets met een gokkende vader en een schuld – zijn te grotesk om serieus te nemen.

Het publiek voor wie de film gemaakt is, slaapt hier geen seconde minder om. Dat kijkt na 95 minuten vrijen en ruziën vermoedelijk reikhalzend uit naar het onvermijdelijke vervolg dat al voor 2024 op de rol staat.

Drama Beautiful Disaster Regie: Roger Kumble. Met: Dylan Sprouse, Virginia Gardner, Brian Austin Green. Lengte: 95 minuten. ●●●●●

