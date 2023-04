Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit failliet, gaat op zoek naar koper

Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit heeft faillissement aangevraagd, zo maakt de onderneming dinsdag bekend. Het is het bedrijf van de Britse miljardair Richard Branson, dat al langer kampte met financiële problemen, niet gelukt om nieuwe geldbronnen aan te boren. Virgin Orbit gaat nu op zoek naar een nieuwe koper.

Het bankroet komt niet als een verrassing. Vorige week werd al bekend dat Virgin Orbit al zijn activiteiten staakte en 675 medewerkers ontsloeg, zo’n 85 procent van het personeelsbestand. De resterende werknemers zouden enkel de bestaande activiteiten gaan afbouwen.

Dat is enkele dagen later in een faillissement geresulteerd. Virgin Orbit kwam in de financiële problemen nadat in januari een lancering van een raket vanuit West-Europa was mislukt. Het project had zoveel geld gekost dat het bedrijf er niet meer bovenop kwam.