Op een dag belde de kleuterjuf van onze jongste zoon op met de vraag of we langs konden komen. Het geval wilde dat onze zoon al een maand lang iedere dag een zelfbedachte mop vertelde. Het was een opvallend saaie, langdradige mop – dat waren we met de juf eens. „Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Elke dag lach ik vriendelijk om de mop, maar ik word er gek van. Hoe pakken jullie dat aan?” Lach er gewoon niet om, antwoordden we.

Het probleem was snel opgelost: de juf lachte niet meer en onze zoon dacht niet meer dat hij de juf elke dag aan het lachen moest maken. Mijn zoon en ik hielden aan het voorval een diepe bewondering voor een goede mop over.

Een goede mop is zeldzaam. Het gaat niet alleen om de clou en de taal, maar ook om timing, de pauze voor de clou en vooral niet zelf lachen tijdens je mop. Hoe ernstiger je de mop vertelt, hoe beter die uitpakt.

Een moppenboek is daarom eigenlijk ongeschikt, maar mijn zoon en ik hebben desalniettemin een zwak voor de moppentrommels in Donald Duck. Het goeie van die moppen is dat er tussen de belegen grappen (moppen met een baard, zoals dat heet) ook enkele tussen staan die met hun tijd mee zijn gegaan. Met een beetje goeie wil kan je de tijdgeest in een mop terugzien.

Hoe zit dat met het De zoete zusjes Moppenboek 2, waarin Janna en Saar vaak de hoofdrol in de mop spelen? Het gezin De Zoete (moeder Hanneke schrijft, vader Benjamin maakt grapjes, en de kinderen zijn broer Bram en de zusjes Saar en Janna) is bekend van hun filmpjes op YouTube, waarin ze aan ruim 600.000 abonnees geheimen en verhalen vertellen, of waar de kinderen een 24-uurs-challenge aangaan. Het is misschien wel het populairste internetgezin van Nederland, deze wannabe Kardashians uit Ede. Om de populariteit vast te houden, vragen ze in elk filmpje even op het duimpje omhoog te klikken.

Dankzij de filmpjes zijn de boeken met de Zusjes populair. Hanneke de Zoete kreeg vorig jaar al een Gouden Boek – dat wil zeggen dat er meer dan 75.000 exemplaren van zijn verkocht – voor De Zoete Zusjes zoeken een schat, en begin deze maand ontving ze er een voor het eerste moppenboek. Ook deel twee doet het goed, en staat deze week op de tweede plek van de CPNB top-60 van bestverkochte boeken.

Wat is nu een typische Zoete-zusjes-mop? „Janna zegt: ‘Weet je wat me nou echt gaaf lijkt. Om ooit van mijn leven op Mars te staan.’ Zegt Saar: ‘Nou dan vragen we toch of mama er eentje voor je wil kopen?’” Er zijn er meer dan honderd met een nog langere baard. En er zijn raadsels: „Wat is groen en het drijft”. Antwoord: „een sperzieboot”.

Het lachen was mijn zoon en mij vergaan, dus keken we maar even naar de tijdgeest. Blijkt dat deze moppen een bijdrage willen leveren aan de instandhouding van het romantische beeld van de boerderij. Neem deze: „Een vogel zegt tegen een koe in de wei: ‘In mei legt elke vogel een ei.’ Antwoordt de koe: ‘Wat saai, ik leg elke dag een vlaai’.” Lachen, gieren, brullen om die stikstof.

Iedereen leest Hanneke de Zoete: De Zoete Zusjes Moppenboek 2. Elke dag lachen, gieren, brullen met 365 nieuwe leukste moppen Kosmos, 144 blz. € 10,99