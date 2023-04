Meerdere zwaargewonden bij treinongeluk in Voorschoten

Bij een treinongeluk in Voorschoten zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere personen zwaargewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio Hollands Midden.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan persbureau ANP weten dat hulpdiensten momenteel bezig zijn om gewonde personen uit de trein te halen. Volgens een NS-woordvoerder bevonden zich zo’n vijftig passagiers in de trein. Hoeveel van hen gewond zijn geraakt is niet duidelijk.

Het ongeluk gebeurde rond 03.30 uur. De Veiligheidsregio Hollands Midden meldde in eerste instantie dat een botsing met een goederentrein de oorzaak was van het ongeluk, maar stelde later dat het ongeluk mogelijk is veroorzaakt door bouwmaterieel op het spoor. Volgens de NS was er wel een goederentrein bij het ongeluk betrokken.

Door het ongeval is het voorste deel van de NS-trein in een weiland terechtgekomen. Het middelste deel is van het spoor geraakt en in het achterste gedeelte van de trein is brand uitgebroken.

Onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plaats van het ongeval, meldt de organisatie op Twitter. Door het ongeluk rijden geen treinen tussen Leiden en Den Haag.

Dit bericht wordt aangevuld.