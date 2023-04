In Spakenburg overheerst de trots na uitschakeling in halve finale KNVB-beker tegen PSV

Op het centrale plein in Spakenburg gaan fans van ‘de Blauwen’ al aan het eind van de middag op de foto met de KNVB-beker, die hoofdsponsor TOTO daar onder begeleiding van een dj heeft neergezet. Even verderop worden de laatste visjes van de dag gegeten. De viskraam is voor de gelegenheid extra lang opengebleven, „zo lang de voorraad strekt”.

De zesduizend gelukkigen die een kaartje hebben weten te bemachtigen voor de halve finalewedstrijd tegen PSV dalen vervolgens de dijk af richting Sportpark de Westmaat. ‘Onze glorie, onze blauwen’ staat er op het hek van de amateurvereniging, waardoor het verwachtingsvolle publiek langzaam naar binnen schuifelt. „Ik wist niet dat ons dorp zoveel inwoners had”, wordt er gegrapt.

Eenmaal door het hek blijft het druk. De Spakenburg-supporters zoeken een plekje op de tribunes, waarvan er twee speciaal voor de wedstrijd zijn opgetuigd. De beste plekken zijn al gauw vergeven. Achter het doel staat het vijf rijen dik en jeugdige fans klimmen op Dixie-toiletten en materiaalcontainers om maar zicht op het veld te krijgen.

Er staat iets bijzonders te gebeuren, zoveel is duidelijk. Terwijl supporters in de sporthal hun consumptiebonnen inwisselen voor bier, horen ze Spakenburg-trainer Chris de Graaf voor de camera van ESPN zeggen dat „voor hen die geloven, alles mogelijk is” en dat zijn ploeg er een „Zuid-Amerikaans potje” van wil maken.

Knallend begin

De wedstrijd begint in ieder geval knallend, en met vijf minuten vertraging, omdat het na een vuurwerkshow op en buiten het veld afval rapen is. Stewards, ballenjongens en spelers helpen het kunstgrasveld bespeelbaar te krijgen. Tijdens de eerste helft mag Spakenburg lange tijd dromen van een volgende stunt. Deze bekercampagne schakelde het eerder al eredivisieclubs FC Groningen en FC Utrecht uit. PSV weet de schaarse mogelijkheden niet te benutten tot een verdedigende onachtzaamheid vlak voor rust.

Bij een hoekschop van PSV is André Ramalho vrijgelaten, waardoor hij de bal met zijn hoofd kan verlengen op Érick Gutiérrez die van dichtbij binnenwerkt. Kort na rust maakt PSV het verschil als Patrick van Aanholt de bal na een lepe assist van Xavi Simons in de verre hoek schiet. Na de aansluitingstreffer van Dwayne Green – een prachtig schot van afstand na een afgeslagen hoekschop – controleert de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij de wedstrijd. De krachten vloeien weg bij Spakenburg en verschillende spelers gaan met kramp naar het kunstgras.

Onder het publiek vloeit de hoop op een plek in de finale weg, ook bij Jamie Koelewijn. Hij is naar De Westmaat gekomen om zijn broer Rowdy, een diehard Spakenburgfan, te eren. Rowdy overleed afgelopen week op 24-jarige leeftijd plotseling in zijn slaap. Jamie is op het kaartje van z’n broer naar de wedstrijd gekomen en kijkt continu naar het spandoek dat de supportersvereniging op de tribune heeft gehangen. „Hij had dit zó mooi gevonden”, mijmert hij. De kwartfinale tegen FC Utrecht beleefden ze samen en Jamie had zijn broer nog nooit zo blij gezien. Het zijn mooie, trotse herinneringen voor de eeuwigheid.

Ereronde

Terwijl de Spakenburgspelers onder een staande ovatie hun ereronde over lopen, schenkt Spakenburg-speler Masies Artien zijn wedstrijdshirt aan zijn vader. Hij geeft hem een kus op zijn hoofd. De afgelopen zomer van Rijnsburgse Boys overgekomen Irakees krijgt luid applaus. Na aanvankelijkse scepsis heeft hij de kritische Spakenburgfans voor zich gewonnen. Andere spelers krijgen knuffels van hun familie en geliefden en gaan op de foto met fans.

Terwijl de hardstyle in de klinkt, trappen jeugdspelers van Spakenburg onder de lichtmasten nog een balletje op het hoofdveld waar net de duurbetaalde profs van PSV net de finaleplek hebben veiliggesteld. „De Blauwen hebben zich kranig geweerd”, vat de speaker vanuit de kantine het algemene gevoel samen. „Reclame voor het voetbal, en reclame voor Spakenburg vooral.”