De koning, de koningin, de prinsessen en hun gevolg komen naar Rotterdam om Koningsdag te vieren. Nog niet elke Rotterdammer weet dat. De koninklijke familie begint de tocht in de Afrikaanderwijk. Twee mannen op een bankje in het Afrikaanderpark moeten het nieuws even verwerken.

„Wie komt hierheen?”

„De koning.”

Stilte. „Juist.” En dan: „Waarom?”

Voor de diversiteit natuurlijk. Op Zuid gaan ze door een ‘wasstraat’ (term van de organisatie) aan diversiteit en zien ze Surinaamse traditionele kotomisi’s, een Caribische brassband, Marokkaanse folkloristische percussionisten, Kaapverdiaanse traditionele muziekgezelschappen en Hindoestaanse dansers. Daarna gaan ze het water op voor de bruggen en de wolkenkrabbers. En dan dóór naar het centrum voor Ronnie Flex, Davina Michelle en Lee Towers.

De ondernemers aan de Pretorialaan waar de koninklijke colonne doorheen zal wandelen, weten wel dat de koning komt. Maar kennen ze ook het thema? Dat is lekker eigentijds: We are all kings and queens.

„Die is goed”, roept de serveerster in café De Markt. „Vroeger had je er één per wijk. Nu heb je twintig koningen en koninginnen in elke straat.”

Ze heeft gelijk. Het koningsdagcomité staat met deze leus midden in de samenleving. Wie zich gedraagt als een bescheiden onderdaan, wordt vaak niet gezien. Tegen zelfbenoemde koningen loop je voortdurend aan. Jonge gastjes parkeren hun auto dubbel omdat ze een broodje willen kopen. Bezorgers met kubussen op hun rug die gevaarlijk langsscheuren op het fietspad. Anderen bespreken in de bus hun hele leven met de telefoon op speakerstand.

Ik sprak de juf van groep vijf van een basisschool niet ver van het Afrikaanderplein. Tijdens de Week van de Lentekriebels hadden veel ouders zich door internet, een paar politici én elkaar laten wijsmaken dat de juf in de klas aan hun achtjarigen tot in detail zou vertellen hoe seks gaat. Een hele groep ouders kwam de klas vol kinderen in. Ze eisten dat de les zou worden gestaakt.

Een vader fotografeerde het lesboekje.

Een moeder liet expliciete seksplaatjes zien die haar man had gevonden op internet. Zou de juf zoiets laten zien?

De juf: „Hou op, schei uit.”

Het is een heel leuke juf. Niet snel onder de indruk. Hart voor de kinderen. Ze zei tegen mij dat de kinderen het weinig respectvolle gedrag van hun ouders kopiëren. Toen ze een drukke jongen apart zette in de klas, waarna hij een dag geconcentreerd werkte, klaagde zijn moeder. Ze had in de ochtend een traan gezien bij haar kind.

Ja, dus? Jij ziet een traan. Wij zien al de hele week jouw veel te drukke kind. Weet je waarom? Omdat jij een prinsje van hem maakt.

Sheila Kamerman vervangt vandaag Gemma Venhuizen