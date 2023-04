Huiszoeking bij Europese christen-democraten in corruptieonderzoek

Politieagenten hebben het hoofdkwartier van de Europese christen-democratische partij in Brussel dinsdag doorzocht in verband met een corruptieonderzoek. Volgens betrokkenen is het onderzoek gericht op Mario Voigt, oud-medewerker van de Europese Volkspartij (EVP) en thans fractievoorzitter van de CDU in de Duitse deelstaat Thüringen.

Voigt wordt door de Duitse politie al langer onderzocht vanwege mogelijke corruptie bij commerciële transacties. In september vorig jaar werd zijn immuniteit opgeheven, waarna in oktober al huiszoekingen plaatsvonden in Duitsland. Volgens het lokale Duitse station MDR wordt Voigt ervan verdacht in zijn tijd als digitaal campagneleider van de EVP een lucratief contract te hebben gegund aan een internetbedrijfje in de Duitse stad Jena. Ditzelfde bedrijf zou Voigt vervolgens 17.000 euro hebben betaald voor consultancy-activiteiten.

In een verklaring bevestigt de EVP, waarvan ook het CDA deel uitmaakt, de doorzoeking, die te maken zou hebben met een „lopend onderzoek in Thüringen”. Omdat het onderzoek loopt, wil de partij verder geen commentaar geven.