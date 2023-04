Broodpudding, Christus of ‘seksueel beschikbaar’?

Bij het schilderij Het melkmeisje in de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum staat op de muur een uitleg dat de jonge vrouw waarschijnlijk broodpudding aan het maken is. Aannemelijk, want voor de kom waarin ze de melk giet, ligt brood in een mand. En op tafel liggen hompen (oud?) brood. Daarvan kan je prima broodpudding maken.

Voor mij was dit kunsthistorisch inzicht nieuw. En aanleiding om dit schilderij van Vermeer uit 1658 te herdopen.

Het doek werd eerder wel De keukenmeid genoemd. Tegenwoordig is de titel Het melkmeisje het populairst, al kan je bij die benaming vraagtekens zetten, want met een melkmeisje wordt doorgaans een jonge vrouw bedoeld die koeien melkt.

Bierkan

Hoe het ook zij, voor mij heet het schilderij vanaf nu Het broodpuddingmeisje. Het geëmancipeerdere De broodpuddingvrouw of -maker kan ook.

De Amerikaanse kunsthistoricus Harry Rand kwam na uitgebreid onderzoek al in 1998 tot de conclusie dat de vrouw waarschijnlijk broodpudding maakt. Hij schreef er in het Rijksmuseumbulletin over: ‘Wat maakte de ‘Keukenmeid’ van Vermeer?’

Het brood op het schilderij is natuurlijk als duidelijke aanwijzing op te vatten, net als de bierkan links op tafel: in broodpudding gaat ook bier, volgens kenners. De bruine aardewerk pot waarin de vrouw de melk schenkt, kan eveneens als aanwijzing gezien worden: het is namelijk een brede pot waarin je iets warm kan maken. Een ‘Dutch oven’ zoals de Engelstaligen dat noemen (al is die term ook iets anders gaan betekenen: een scheet laten onder de dekens).

De vrouw op het schilderij giet met aandacht de melk in die ‘Dutch oven’. Vermeer wordt er om geroemd dat hij dat aandachtsvolle zo goed geschilderd heeft. En dat precieze melkgieten kan ook weer als broodpudding-maken argument opgevat worden: ze giet de melk dan over een mengsel van brood en eieren, en dat moet met mate gebeuren, voor de juiste verhoudingen.

In de christelijke interpretatie staat het brood voor Christus, als ‘het brood des levens’

Brood was in de zeventiende eeuw volksvoedsel – de aardappel moest nog komen. Er werd zuinig mee omgesprongen. Van oud brood pudding maken was dus verstandig. Brood was belangrijk voedsel in het kroostrijke gezin van Vermeer. Het is bekend dat hij zijn schuld bij de bakker in schilderijen afbetaalde. Al met al lijkt het dus plausibel dat Het melkmeisje broodpudding aan het maken is. Broodpap is ook geopperd.

Er blijven, zoals vaker bij kunst, andere interpretaties mogelijk van dit schilderij met de melkschenkster.

Een is de christelijke, waarbij het brood staat voor Christus, als ‘het brood des levens’. De melk staat dan voor het Woord Gods, en als symbool van wedergeboorte. Aangezien Vermeer, uit een protestants nest, met een katholieke vrouw trouwde en ook religieuze schilderijen maakte, is dat mogelijk.

Hete kooltjes

En er is ook nog de scabreuze opvatting, dat het schilderij er een zou zijn in het toen populaire genre van de ‘seksueel beschikbare keukenmeid’.

Het stoofje met hete kooltjes rechtsonder op het doek, in combinatie met een wandtegeltje links daarnaast met daarop Cupido, de god der liefde, steunen dat idee. Kan allemaal. Hoe dan ook, voor mij is het voortaan: Het broodpuddingmeisje. Of De broodpuddingvrouw, daar ben ik nog niet uit.