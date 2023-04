Finland is het 31ste NAVO-lid

Voor het eerst in drie jaar tijd heeft de NAVO er een nieuw lid bij. Het land is dinsdagmiddag officieel toegetreden tot de militaire verdragsorganisatie, zo melden lokale media. Met een vlaggenceremonie in Brussel wordt Finland later vandaag als 31ste land binnen de militaire alliantie verwelkomd. Met dit wapenfeit breidt niet alleen de NAVO uit, maar komt er ook een einde aan de decennialange Finse traditie van neutraliteit.

Eerder op de dag overhandigde Turkije de acceptatiebrief voor Finse toetreden aan Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, op het NAVO-hoofdkantoor in Brussel. Vervolgens tekende de Finse buitenlandminister Pekka Haavisto zelf een toetredingsdocument. Na voltooiing van deze pennenstreek was het Finse lidmaatschap een feit.

Het is deze dinsdag ook de 74ste verjaardag van de NAVO zelf: op 4 april 1949 werd de organisatie opgericht. Dat gebeurde door twaalf landen, waaronder Nederland. In de jaren vijftig werden Turkije, Griekenland en West-Duitsland lid, daarna duurde het tot 1982 voor de alliantie zich weer uitbreidde - toen met Spanje. De laatste keer dat er een nieuw land bij de NAVO kwam was in 2020, destijds trad Noord-Macedonië toe.

Lang neutraal

De Finnen hechtten lange tijd aan een strategie van militaire neutraliteit, juist omdat het land ingeklemd zit tussen de Europese Unie (waar het sinds 1995 lid van is) en Rusland, waarmee het een 1.340 kilometer lange grens deelt. De twee buurlanden delen ook een gewelddadige geschiedenis: van november 1939 tot maart 1940 vocht Finland de Winteroorlog uit met de Sovjet-Unie. De Finse strijdkrachten leken aanvankelijk te sterk voor het Rode Leger, maar waren uiteindelijk niet opgewassen tegen de numerieke overmacht van Rusland. Finland verloor meerdere stukken grondgebied aan de Sovjet-Unie.

Juist om Moskou niet voor het hoofd te stoten, hielden zowel Finland als Zweden zich lange tijd afkerig van de NAVO. Tot 24 februari 2022, toen veel Europese landen werden wakker geschrikt door de Russische inval in Oekraïne. Tekenen dat Rusland steeds autocratischer en meer antiwesters werd, waren er al jaren. Veel Europese landen, met Duitsland voorop, dachten echter dat een beleid van handel en diplomatie met het Kremlin de beste strategie was om deze vijandelijke tendensen het hoofd te bieden. Die droom kwam met de invasie van Oekraïne ruw ten einde.

Zweden nog in de wachtkamer

Finland en Zweden vroegen afgelopen mei samen het NAVO-lidmaatschap aan. Waar Helsinki redelijk probleemloos door het aanmeldingsproces gleed, is toetreding tot de NAVO voor Stockholm voorlopig nog ver weg. Zowel Hongarije als Turkije liggen dwars bij de Zweedse toelating. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan biedt Zweden onderdak aan leden van de Koerdische strijdbeweging PKK en aan de Gülenbeweging. Zolang Stockholm geen door Ankara gezochte verdachten uitlevert, wil Turkije zijn fiat niet geven aan het Zweedse toetreden. De bezwaren van Hongarije zijn vooral bedoeld om meer EU-gelden af te dwingen.

Moskou liet dinsdag ook van zich horen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dat de Finse toetreding bewijst dat de NAVO een anti-Russische organisatie is. „We zullen nauwlettend in de gaten houden [...] hoe de NAVO het Finse grondgebied zal gebruiken om wapens, andere apparatuur en infrastructuur naast onze grens te plaatsen die mogelijk een bedreiging voor ons vormen”, aldus Peskov. „Afhankelijk daarvan zullen wij maatregelen nemen”.

Met de Finse uitbreiding krijgt de NAVO er dus 1.340 kilometer directe grens met Rusland bij. Dat is tweemaal zo veel als de verdragsorganisatie nu heeft. De Russische president Vladimir Poetin verdedigde zijn besluit om Oekraïne binnen te vallen door de NAVO ervan te beschuldigen zich op te dringen aan de Russische grenzen. Daar was destijds geen sprake van, maar door het starten van een oorlog heeft Poetin dit alsnog voor elkaar gekregen.