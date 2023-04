Engelkens moet coronasteun terugbetalen

Theaterproducent Rick Engelkes moet 3,7 miljoen euro aan coronasteun terugbetalen die hij heeft ontvangen voor Willem van Oranje, een musical die nooit is gespeeld. Dat heeft zijn bedrijf Waterfront Entertainment maandag bevestigd na berichtgeving van het Noordhollands Dagblad en Shownieuws.

De coronasteun was bedoeld om de culturele sector overeind te houden toen door de lockdowns allerlei concerten en theatervoorstellingen niet konden doorgaan. Engelkes gebruikte de steun voor het ontwikkelen van een musical over het leven van Willem van Oranje, de zestiende-eeuwse staatsman en legeraanvoerder.

De voorstelling zou enkele jaren in Delft te zien zijn in een nieuw te bouwen theater. Beoogde regisseur was Theu Boermans, die eerder de succesproductie Soldaat van Oranje maakte.

De musical kwam er vooralsnog niet. Engelkes zei altijd dat hij de voorstelling doorontwikkelde en dat hij de toegekende subsidie zou kunnen verantwoorden. Het Fonds Podiumkunsten heeft nu echter bepaald dat de aan Engelkes toegekende steun van 4,3 miljoen euro met 3,7 miljoen wordt verlaagd.

De bijna 7 ton die wel blijft staan, is bedoeld voor decorbouwers, tekstschrijvers en de makers van de maquette van het beoogde theater. „Deze beslissing heeft voor ons, maar ook voor alle betrokkenen gevolgen, die we nu in kaart gaan brengen”, liet Engelkes maandag weten.

Engelkes heeft vier weken de tijd om op het besluit van het Fonds Podiumkunsten te reageren en liet aan Shownieuws weten daar gebruik van te maken. Hierna zal het fonds een definitief besluit nemen.

Het Noordhollands Dagblad publiceerde herhaaldelijk over de coronasteun voor de „spookmusical” van Waterfront Entertainment. Engelkes nam vorig juli nog „nadrukkelijk afstand” van wat hij „mediaspeculaties” noemde. Elke twijfel over vermeend onrechtmatig handelen bij het ontvangen van coronasteun noemde hij toen „volkomen uit de lucht gegrepen”.