Dode en minstens dertig gewonden bij ernstig treinongeluk in Voorschoten, premier Rutte betuigt medeleven

Twee zwaargewonden opgenomen in LUMC in Leiden Na het treinongeluk bij Voorschoten zijn twee zwaargewonde patiënten naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebracht. Dat meldt persbureau ANP. Ook in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp zijn slachtoffers van het treinongeluk opgenomen. Veiligheidsregio Hollands Midden meldde eerder dat er in ieder geval één dode is gevallen en dat er meerdere zwaargewonden zijn. Zo’n twintig mensen zijn ter plekke behandeld aan hun verwondingen.

Minister en staatssecretaris Infrastructuur leven mee met slachtoffers en spoormedewerkers Minister Mark Harbers (VVD) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) van Infrastructuur en Waterstaat zeggen in een eerste reactie op Twitter dat ze meeleven met alle slachtoffers, nabestaanden en betrokkenen van het „verschrikkelijke ongeluk”. Harbers spreekt zijn waardering uit voor de hulpdiensten en Heijnen laat weten ook in gedachten te zijn bij de spoor- en treinmedewerkers die het ongeluk hebben meegemaakt.

Kraan van bouwbedrijf BAM betrokken bij treinongeluk onderdeel van werkzaamheden De bouwkraan waar dinsdagochtend bij Voorschoten een personen- en een goederentrein tegenaan botsten, was van bouwbedrijf BAM, meldt een woordvoerder van het bedrijf aan persbureau ANP. BAM was op dat deel van het spoor betrokken bij bouwwerkzaamheden. Verdere details over het ongeluk wil BAM tegenover ANP niet kwijt. Hoe het materieel precies op het spoor terecht is gekomen is niet duidelijk.

De situatie dinsdagochtend bij de plaats van het ongeluk bij Voorschoten. Foto Peter Dejong/ANP

‘Ik hoorde gegil, geschreeuw en namen die werden geroepen’ NRC-verslaggever Oscar Vermeer is ter plekke in Voorschoten. Hij sprak er bewoonster Rebecca Ooms die rond half vier wakker schrok van een harde knal, ze woont pal tegenover het spoor. Toen ze uit het raam keek hoorde ze nog een harde klap die „het huis deed trillen” en zag ze een lichtflits. „Ik hoorde gegil, geschreeuw en namen die werden geroepen”. In haar huis is een aantal lichtgewonden opgevangen terwijl de zwaargewonden werden opgevangen door de hulpdiensten. „Er was een arts uit de buurt die hier nog iemand heeft gehecht. Het was heel heftig.”

NS-directeur Koolmees pleit voor ‘degelijk onderzoek’ NS-directeur Wouter Koolmees heeft geschokt gereageerd op het treinongeluk en zegt dat ‘degelijk onderzoek’ moet worden gedaan. „Zoals iedereen zit ik vol vragen en we willen precies weten wat er gebeurd is.”

Station Leiden gesloten vanwege ‘onverantwoorde drukte’ Station Leiden Centraal is gesloten vanwege onverantwoorde drukte. Dat meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. Vanwege het treinongeval rijden er tot zeker 16.00 uur geen treinen van en naar Leiden. Reizigers moeten alternatief vervoer regelen om op hun bestemming aan te komen.

Burgemeester Voorschoten reageert op ongeluk „Ongelooflijk tragisch,” noemt burgemeester Nadine Stemerdink van de gemeente Voorschoten het ongeluk in een verklaring. „Ik leef mee met de slachtoffers. Helaas is er ook een dodelijk slachtoffer te betreuren. Mijn gedachten gaan uit naar alle familie en vrienden van de mensen die hierbij zijn betrokken.” Volgens persbureau ANP geeft Stemerdink om 9.30 uur samen met ProRail en de NS een persconferentie over het treinongeluk.

‘Ik kan me niet een spoorongeluk van dit kaliber herinneren in Nederland’ NRC-redacteur Titia Ketelaar doet ter plaatse verslag van het ongeluk: De dubbeldekstrein hangt scheef op de rails, twee coupés staan alsof ze het weiland naast het spoor wilden inrijden. Kapotte ramen, een zwartgeblakerd deel van een kraan ligt een stukje verder op het spoor, en dan een goederentrein. „Ik kan me niet een spoorongeluk van dit kaliber herinneren in Nederland”, zegt Annemarie Moeijes van Veiligheidsregio Hollands-Midden. Ze vertelt dat ambulances uit de hele regio slachtoffers hebben vervoerd - 19 zijn er naar het ziekenhuis gebracht, van wie 11 naar een calamiteitenhospitaal in Utrecht. Het dodelijke slachtoffer moet nog geborgd. Onderzoekers van ProRail, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Inspectie voor de Leefomgeving en het Rapport lopen over het spoor. Ze doen forensisch onderzoek. Ze hebben een bruggetje aangelegd om van het fietspad, over de sloot het spoor te bereiken.

Koningspaar leeft mee met slachtoffers treinongeluk Koning Willem-Alexander en koningin Máxima laten op Twitter weten dat ze „intens” meeleven met de slachtoffers van het ongeluk bij Voorschoten. „Met onze gedachten zijn wij bij de slachtoffers van het treinongeluk bij Voorschoten en hun familie,” schrijft het koningspaar op het Twitteraccount van het Koninklijk Huis. „Velen verkeren nu in angst en onzekerheid.”

Botsing met een kraan op het spoor mogelijke oorzaak treinongeluk Bij het ongeluk van dinsdagochtend in Voorschoten hebben zowel een passagierstrein als een goederentrein een bouwkraan op het spoor bij Voorschoten geraakt. Dat meldt ProRail volgens persbureau ANP. Volgens een woordvoerder waren werkzaamheden gaande, maar hoe het materieel precies op het spoor terecht is gekomen is nog niet bekend. Door het treinongeval is een dode gevallen. Negentien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en twintig mensen worden ter plaatse behandeld. Elf mensen worden in omliggende woningen opgevangen. Eerder sprak Veiligheidsregio Hollands Midden van meerdere zwaargewonden. Hoeveel dat er zijn, is nog niet bekend. Een deel van de trein kwam in het weiland terecht, van het middelste gedeelte ligt een deel op het spoor en een deel op zijn kant. Het deel dat nog op het spoor staat is zwaar gehavend. In het achterste gedeelte van de trein woedde na het ongeluk een brand, wat inmiddels zou zijn geblust. Ook de goederentrein is beschadigd. Hulpdiensten aan het werk bij een ontspoorde nachttrein. Foto Josh Walet/AN

NS: Geen treinen van en naar Leiden De NS meldt dat er geen treinen rijden van en naar station Leiden Centraal door de botsing. „We rijden volgens een aangepaste dienstregeling tot de storing is verholpen,” meldt de vervoerder. Reizigers die van Leiden naar Den Haag moeten komen, kunnen gebruik maken van de Haagse tramlijn 3 of 4 of van stopbussen. Tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal zijn de treinen vol en is de reistijd mogelijk langer, doordat treinen daar een andere route nemen als gevolg van het ongeluk.

Stiltecentrum voor verwanten van slachtoffers geopend NRC-redacteur Bram Endedijk is ter plekke in het noodhospitaal in Utrecht. Voor verwanten van de slachtoffers is een stiltecentrum van het ziekenhuis beschikbaar gesteld. ‘Verwanten opvang calamiteiten hospitaal’, staat op een geplastificeerd briefje. Binnen de muren van het UMC Utrecht is een calamiteitenhospitaal opgezet. Dat is een volledig operationeel ziekenhuis dat binnen dertig minuten kan worden opengesteld, bij grote rampen en ongelukken. In het noodziekenhuis kunnen meer dan honderd slachtoffers worden behandeld. Een woordvoerder van het UMC bevestigde dinsdagochtend dat het hospitaal operationeel is, maar kon nog niet zeggen hoeveel gewonden er worden opgevangen. Afgelopen november werd er nog geoefend in het calamiteitenhospitaal.

Rutte betuigt medeleven op Twitter na treinongeluk Premier Mark Rutte (VVD) heeft in een tweet zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden en slachtoffers van het treinongeluk in Voorschoten. Hij betreurt dat er een dode is gevallen en dat veel mensen gewond zijn geraakt. „Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden en bij alle slachtoffers. Ik wens hen alle sterkte.”

ProRail-topbestuurder: ‘Zwarte dag voor het Nederlandse spoor’ ProRail-topbestuurder John Voppen spreekt van een „zwarte dag voor het Nederlandse spoor” vanwege het treinongeval bij Voorschoten dinsdagochtend. „Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die hierbij betrokken is”, zegt Voppen in een reactie op het ernstige treinongeluk bij Voorschoten van dinsdagochtend. Bij het ongeluk is vooralsnog één dode gevallen. Er vielen zo’n dertig gewonden, waarvan negentien mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. De spoorwegbeheerder geeft verder aan dat er een kraan is betrokken bij het ongeval, maar het is nog onduidelijk wat de rol van deze kraan is bij de oorzaak. Het zou gaan om een bouwkraan van een aannemer, die volgens een ANP-verslaggever ter plaatse gekanteld op het spoor ligt.