Trump vliegt naar New York voor voorgeleiding, Manhattan schroeft veiligheid op

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump vliegt maandag van Florida naar New York, waar hij dinsdag wordt voorgeleid. De New Yorkse justitie vervolgt Trump voor het veronderstelde afkopen van een ex-minnares, met geld uit zijn campagnekas in de aanloop naar de verkiezingen van 2016. Nooit eerder werd in de VS een (oud-)president aangeklaagd. In New York zullen dinsdag zijn vingerafdrukken worden afgenomen en wordt een mugshot van hem gemaakt in het gerechtsgebouw in het centrum van Manhattan. Volgens zijn advocaten zal Trump onschuldig pleiten. In de aanloop naar zijn komst heeft Manhattan inmiddels extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Wat de specifieke details zijn van de aanklacht van de grand jury is niet bekend. De voorgeleiding van dinsdag zal Trumps eerste verschijning in de rechtbank zijn in het kader van deze zaak. Maandagmiddag vliegt Trump, die afgelopen november zijn deelname voor de presidentsverkiezingen van 2024 aankondigde, vanaf zijn landgoed in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida naar New York. Volgens een adviseur vliegt hij dinsdag nog terug.

De politie van New York begon afgelopen weekend met het afzetten van de omgeving rondom de Trump Tower en het Manhattan Criminal Court-gebouw in het centrum van de stad. Ook meerdere andere rechtszalen zullen worden ontruimd. Op die locaties worden demonstraties verwacht van aanhangers van de voormalige president. Het Amerikaanse Congreslid Marjorie Taylor Greene twitterde zondag een oproep om dinsdag met haar deel te nemen aan een protest in de buurt van het gerechtsgebouw. „Ze komen niet achter president Trump aan, ze komen achter ons aan, hij staat hen gewoon in de weg.”

