Straffen tot vijftien jaar voor overval die eindigde in weiland in Broek in Waterland

Acht mannen die in 2021 een gewelddadige overval pleegden op een waardetransport in Amsterdam-Noord zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee tot vijftien jaar. De straffen vallen een stuk lager uit dan de strafeis van het Openbaar Ministerie, omdat de rechtbank niet bewezen acht dat ze tijdens hun vlucht gericht geschoten hebben op de politie.

De mannen, afkomstig uit België, Frankrijk en Marokko, overvielen in mei 2021 met automatische wapens een waardetransport bij het bedrijf Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. Ze maakten daarbij 14,5 miljoen euro aan platina en goudbaren buit. Na een wilde achtervolging door de politie, waarbij de vluchters schoten met hun AK47’s, werden ze aangehouden in een weiland bij Broek in Waterland, een dorp ten noorden van Amsterdam. Een van de overvallers kwam om het leven door een politiekogel. Van de buit is nog altijd meer dan 4 miljoen euro niet terecht.

‘Ongekende brutaliteit’

Volgens de rechtbank hebben de mannen zich schuldig gemaakt aan „zeer ernstige geweldsdelicten”, waarbij ze „planmatig te werk gegaan” zijn. Hun optreden bij de overval en tijdens de achtervolging getuigde volgens rechtbankvoorzitter Kees Klomp „van een ongekende brutaliteit en minachting voor het leven van personen en voor hun eigendom, zelden in Nederland vertoond.”

Maar anders dan het Openbaar Ministerie achten de rechters het slechts in één geval bewezen dat de overvallers tijdens hun vlucht gericht op de politie hebben geschoten. Daarom viel het vonnis milder uit dan de straffen tot achttien jaar die Justitie tegen zeven van de acht verdachten had geëist. Twee verdachten kregen vijftien jaar cel opgelegd, een van hen twaalf jaar, drie kregen tien jaar cel, één verdachte zes jaar en een twee jaar.

Doodsangsten

De kwestie van het al dan niet gericht vuren stond centraal tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, vorig jaar oktober. De verdachten zelf ontkenden stellig dat ze op de politie hadden gemikt: ze zouden alleen ter afschrikking in de lucht hebben gevuurd.

Maar het OM achtte bewezen dat tenminste twaalf agenten zijn beschoten tijdens de achtervolging. „De verdachten zijn nietsontziend, tot het bittere eind”, zeiden officieren van Justitie Laurien van Haeringen en Anne Marie Ruijs in hun strafeis. Het OM vervolgde de verdachten daarom niet alleen voor diefstal met geweld in vereniging, maar ook voor poging tot gekwalificeerde doodslag. Uit slachtofferverklaringen bleek dat verschillende agenten doodsangsten hebben uitgestaan en nog altijd kampen met psychische en fysieke klachten.

Getuigenissen politie ‘onvoldoende’

De rechtbank volgt het OM op dit punt niet. De getuigenissen van de politieagenten zijn „onvoldoende” om te bewijzen dat zij ook daadwerkelijk beschoten zijn, aldus de rechters. Slechts in één geval acht zij het bewezen dat een overvaller zijn automatische wapen rechtstreeks op een politieauto richtte.

Deze verdachte, Sidy S. (39) kreeg een gevangenisstraf van vijftien jaar opgelegd. De twee andere vermeende schutters, Abdi El G. (45) en Manuel T. (44), werden tot respectievelijk twaalf en tien jaar cel veroordeeld. Het OM had achttien jaar geëist tegen de drie vermeende schutters.

Tegen vier anderen was óók achttien jaar cel geëist: ze hadden weliswaar niet geschoten tijdens de vluchtpoging, maar het OM rekende hen het gebruikte geweld toch aan. Alle vier kregen lagere straffen van de rechtbank. Hamza B. (45), die door de rechtbank als „initiatiefnemer” van de overval gezien wordt, moet vijftien jaar naar de gevangenis. Mirand A. (33), die niet bij de overval aanwezig was maar hielp bij de voorbereiding en als enige een lagere straf had horen eisen, kreeg twee jaar cel.

Drie andere verdachten van de overval, die niet op de dag zelf gearresteerd werden, moeten later voor de rechter komen. Eén verdachte is nog altijd spoorloos.

3 april 2023: dit artikel is uitgebreid met meer informatie uit het vonnis.