Gegevens van schenkers aan MOB, de milieuclub van Johan Vollenbroek, liggen op straat

De namen van bijna 2.400 personen die geld hebben gedoneerd aan de milieuactiegroep van Johan Vollenbroek, bekend van zijn stikstofzaken tegen de overheid, zijn op straat beland. Ook de gedoneerde bedragen en rekeningnummers zijn openbaar. Dit blijkt uit een lijst met gegevens van donateurs, waaronder ook enkele kleine bedrijven, die in het bezit is van NRC. De lijst is op meerdere plekken op internet geplaatst.

De donateurs hebben tussen april 2020 en afgelopen december in totaal ruim een kwart miljoen euro overgemaakt aan Vollenbroeks milieuactiegroep MOB. De hoogste donatie bedraagt 15.000 euro en komt ogenschijnlijk van een particulier. Volgens Vollenbroek is de namenlijst „authentiek”. Meerdere mensen op de lijst bevestigen aan NRC te hebben gedoneerd aan MOB.

Vollenbroek voert al jaren met succes rechtszaken tegen de overheid vanwege het stikstofbeleid. Vorige week eiste zijn milieugroep van de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel dat ze veertig vergunningen intrekken van veehouders die kwetsbare natuurgebieden belasten met hun stikstofuitstoot. Als de provincies weigeren, stapt MOB naar de rechter.

Mogelijk is het lekken van de lijst een reactie daarop. „Ter herinnering aan al het leed dat mede door deze donaties is veroorzaakt”, staat er boven de gelekte lijst.

Hoe de namen en donaties op straat zijn beland, is niet bekend. De lijst kwam bij NRC terecht via ‘Publeaks’, een website waar mensen anonieme tips kunnen geven.

Volgens Vollenbroek is de informatie niet gestolen van de MOB-website. „Wij kunnen deze informatie alleen zien via de website van Mollie en hebben die niet op onze eigen computers en website staan”, zegt hij. Volgens de MOB-voorzitter is de kans groot dat betalingssite Mollie is gehackt. Personen die doneren op de MOB-website worden doorgeleid naar de website van Mollie.

‘Geen datalek’

Mollie ontkent gehackt te zijn. Volgens een woordvoerder is uit intern onderzoek gebleken dat „binnen Mollie geen datalek heeft plaatsgevonden”. Mollie kan niet zeggen hoe de gegevens „wel verkregen zijn”. Het bedrijf heeft zijn hulp aangeboden aan de stichting van Vollenbroek.

Zowel Mollie als Vollenbroek heeft naar eigen zeggen nog geen aangifte gedaan, omdat beide partijen menen dat het lek niet bij hen zit. Het datalek is door MOB wel bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld. Een AP-woordvoerder laat weten dit niet te kunnen bevestigen, omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Begin dit jaar werd de website van MOB gehackt. De daders lieten toen een boodschap achter: boven een afbeelding van een vos stond de tekst: „Zij die de boeren tot kreupelen willen slaan, zullen zelf tot kreupelen verworden.” Vollenbroek heeft nooit achterhaald wie er verantwoordelijk was voor de inbraak.

Vollenbroek was eerder het doelwit van radicale boeren. Zij maken zich schuldig aan intimidatie van boerenbestuurders, politici en anderen die zich in het stikstofdebat mengen, berichtte NRC maandag. Ook Vollenbroek staat op hun radar. Radicale boeren wilden hem eerder met tractoren thuis opzoeken in zijn woonplaats Nijmegen. De politie kreeg lucht van de plannen en arrangeerde een ontmoeting tussen de boeren en Vollenbroek op een parkeerterrein in Lent, aan de overkant van de Waal.

Met medewerking van Rik Wassens