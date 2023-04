Russische politie arresteert 26-jarige vrouw voor dodelijke aanslag op militaire blogger

De Russische politie heeft maandag een vrouw gearresteerd die verantwoordelijkheid zou dragen voor de dodelijke aanslag op de invloedrijke Russische militaire blogger bekend als Vladlen Tatarsky (40) zondag. Dat melden internationale persbureaus. Volgens de Russische autoriteiten is haar naam Darja Trjopova, een 26-jarige inwoner van Sint-Petersburg. Trjopova zou fervent tegenstander zijn van de oorlog in Oekraïne. Voor deelname aan anti-oorlogsdemonstraties zat ze al eerder kort vast.

Tatarsky kwam zondag in de Russische stad Sint-Petersburg om het leven door een bom tijdens een evenement in een café, waarin hij sprak over onder meer oorlogscorrespondentschap. Ruim dertig andere aanwezigen, onder wie veel mediaprofessionals, raakten daarbij gewond. Tatarsky stond bekend om zijn extreme uitspraken ten faveure van de oorlog van Rusland in Oekraïne, waar hij veel over schreef, geregeld ook vanaf de frontlinie. Op Telegram had hij ruim 560.000 volgers.

Jolige sfeer

Trjopova had Tatarsky de bom, verhuld in een buste, volgens door internationale persbureaus opgevoerde getuigen persoonlijk in zijn nabijheid gebracht. De 26-jarige vrouw zou tijdens de bijeenkomst meermaals met Tatarsky van gedachten hebben gewisseld en hem vervolgens hebben verteld over haar buste, die ze zelf voor hem had gemaakt. De beveiliging had haar opgedragen die achter te laten bij de deur, zei ze, vanwege niet uit te sluiten gevaar.

Trjopova creëerde volgens getuigen een jolige sfeer over het vastgestelde veiligheidsgevaar, stond op, liep naar de deur en pakte het beeldje alsnog op. Op videomateriaal dat circuleert is te zien dat een man Tatarsky het beeld overhandigt. Die neemt hem vrolijk aan, waarna ze de buste samen op een tafeltje naast Tatarsky plaatsen. Voor de kracht van de explosie die kort hierna plaatsvond was volgens Russische politiebronnen meer dan 200 gram TNT verantwoordelijk.

Of de gearresteerde Trjopova daadwerkelijk van het explosief afwist, is niet met zekerheid te zeggen — ze kan ook zijn gebruikt voor een uitgebreid uitgedokterd plan. Volgens het Russische comité tegen terrorisme zitten de Oekraïense veiligheidsdiensten achter de aanslag. Die beschuldiging blijft vooralsnog zonder bewijs.