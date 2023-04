Renovatie Binnenhof wordt duurder en duurt langer

De renovatie van het Binnenhof is vertraagd en gaat minstens twee jaar langer duren dan gepland. Door regels rondom uitstoot van stikstof en hogere veiligheidseisen wordt de verwachte opleverdatum op zijn vroegst december 2028. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde voortgangsrapportage van het Rijksvastgoedbedrijf.

De renovatie was aanvankelijk begroot op 475 miljoen euro, daar kwam in 2021 al 243 miljoen euro bovenop. Sindsdien is daar nog 31,9 miljoen euro bij gekomen: het project gaat ten minste 749,9 miljoen euro kosten.

Slag om de arm

De nieuwe einddatum van de verbouwing wordt met een slag om de arm gepresenteerd. „In de huidige context zijn er te veel onzekerheden om nu een definitieve datum vast te stellen”, staat in de rapportage. Het kan dus nog langer duren voordat de renovatiewerkzaamheden zijn afgerond. Voor de renovatie van het ministerie van Algemene Zaken, met het Torentje van de minister-president, lijkt 2028 sowieso niet haalbaar. Dat gebouw is als enige op het Binnenhof nog open, en zal naar verwachting pas in de zomer van 2024 worden gesloten. Het „uitgangspunt” is dat het ministerie na 5,5 jaar terug zou keren – dat zou dus pas in 2030 zijn.

Stikstof

Het Rijksvastgoedbedrijf noemt een aantal redenen voor de vertraging. Een daarvan is de ‘ruimte’ voor de uitstoot van stikstof. De technische hoofdinstallatie die de Binnenhofbewoners onder andere moet voorzien van elektriciteit, gaat veel meer ruimte innemen dan verwacht. Het graafwerk dat erbij komt kijken, stoot veel stikstof uit. Gevolg: andere werkzaamheden die óók veel uitstoten, moeten wachten tot de technische installatie klaar is.

Er is nog gepoogd de stikstofuitstoot terug te brengen door „de maximale inzet van elektrisch materieel”. Maar dat kan niet, voor sommige werkzaamheden zijn er geen volwaardige elektrische alternatieven beschikbaar. Het gaat bijvoorbeeld om machines die dicht tegen de monumentale gevel van het gebouw kunnen graven.

Het Rijksvastgoedbedrijf wacht ook nog op de natuurvergunning voor het bouwproject. Tot die binnen is, naar verwachting in september, staan de bouwwerkzaamheden aan het Binnenhof nog in de wachtstand.

Ook anticipeert het Rijksvastgoedbedrijf op „verdere vertragingen in het vergunningentraject” en „nieuwe onverwachte uitkomsten van onderzoeken.” En dan zijn er nog marktomstandigheden die kunnen tegenvallen en kan de verbouwing te maken krijgen met gebrek aan personeel of materieel.

Plafonds vielen naar beneden

Tot de verbouwing van het Binnenhof is in het najaar van 2015 besloten omdat de gebouwen zich in erbarmelijke staat bevonden. Het lekte, het kraakte, er vielen plafonds naar beneden. Bovendien was het gebouw niet brandveilig en voldeed het niet aan de wettelijke vereisten.

Uit de voortgangsrapportage van het Rijksvastgoedbedrijf blijkt dat de toestand nog erger is dan gedacht. Zowel de kelders van de Eerste Kamer als die onder de Tweede Kamer blijken niet waterdicht. En in de Eerste Kamer blijkt meer asbest te zitten dan eerder werd gedacht.

Er is ook goed nieuws. Bij het demonteren van systeemplafonds in de Tweede Kamer zijn historische plafonds ontdekt. Er wordt nog gekeken wat daarmee gedaan wordt.

