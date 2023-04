Quiet quitting: massaal mentaal uitgelogd

Sanne neemt niet op als de baas buiten werktijd belt. Roman typt geen letter tenzij hij ervoor betaald krijgt. Mia doet alsof ze veel te doen heeft, maar is stiekem al twee uur klaar. Zowel millennials als Gen Z’ers zijn met een geruisloze opstand bezig die, uiteraard, een eigen hashtag heeft: #quietquitting.

Schrijver Sarah Meuleman duidt in deze reeks grote culturele verschuivingen aan de hand van kleine, markante verschijnselen.

Ergens in de coronapandemie, met de kat op schoot en de laptop aan de keukentafel, hebben werknemers onder de vijfendertig een rekensom gemaakt: wat heeft dat harde werk, het maken van overuren en het saaie socializen met collega’s voor zin als het niet oplevert wat het belooft? Massaal besloten ze voortaan enkel het hoogstnoodzakelijke te doen. Om vijf uur klaar en rennen maar!

Quiet quitting is een tegenreactie op de hustle culture die in de jaren tachtig werk beschouwde als de spil van het leven. Quiet quitters zien dat anders. Ze leggen hun prioriteiten juist bij het leven naast het werk. Ze beschouwen hun baan als louter functioneel, doen precies wat van ze gevraagd wordt, maar zijn mentaal uitgelogd.

Tang ping

Quiet quitting is een wereldwijd verschijnsel, zelfs in China kennen ze het als tang ping, vertaling: plat liggen. Uit Amerikaanse studies blijkt dat meer dan vijftig procent van de werknemers quiet quitters zijn – voor de pandemie lag dat percentage nog op dertig procent. Die explosieve groei kost de wereld meer dan zeven biljoen dollar aan gemiste productiviteit (Gallup, 2022 rapport).

Onder quiet quitters worden op social media volop tips gedeeld, zo is het welbekende dutje helemaal terug. Auteur Tricia Hersey van de organisatie The Nap Ministry benadrukt in haar boek Rest is Resistance. A Manifesto de kracht van wegdommelen: „Tussendoor rust nemen is een vorm van opstand tegen het kapitalistische systeem.”

Hebben quiet quitters dan een hekel aan hun werk? Als werkplezier het probleem is, zal al dat dommelen waarschijnlijk niet helpen. Quiet quitting beweert te focussen op het welzijn en geluk van werknemers, maar staat haaks op bevlogenheid en gevoelens van zingeving die voor een groot deel dat welzijn bepalen. Wordt een mens écht gelukkiger van dagenlang ongemotiveerd en uitgelogd suffen achter een bureau?

Interessant is wat ten grondslag ligt aan de stress en onvrede bij zoveel jongere werknemers. Alleen, in de onderliggende problematiek lijken quiet quitters niet geïnteresseerd. Ze hebben geen behoefte aan revolutie; ze berusten liever in een aanvaardbare status quo.

Stille afhakers

Door de krapte op de arbeidsmarkt is de verwachting dat quiet quitting de norm zal worden op de werkvloer. Managers krijgen nu al instructies hoe ze de generatie stille afhakers aan zich kunnen blijven binden. Geef veel waardering. Toon interesse in hun privéleven. Met fluwelen handschoentjes worden ze aangepakt.

Ondertussen verspreidt het dommeldogma zich naar andere terreinen: relaties, vriendschappen, sport. De houding is overal hetzelfde: niets zeggen, zo weinig mogelijk doen. Je sportabonnement aanhouden, ook al sta je nooit meer op die loopband. Je verstofte relatie uitzitten, dan maar flirten met de caissière.

Zo beschouwd is quiet quitting een trieste strategie. Wat lijkt op een pragmatisch verzet tegen stress, zou net zou goed een hippe hashtag voor probleemvermijding kunnen zijn. Het is maar de vraag of dat op de langere termijn voor Sanne, Roman en de anderen echt, eh… werkt.