Profvoetballer Rai Vloet krijgt 2,5 jaar celstraf voor dodelijk verkeersongeluk

Profvoetballer Rai Vloet krijgt tweeënhalf jaar celstraf voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A4. Dat heeft de rechtbank in Haarlem maandag besloten. De celstraf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat in maart een celstraf van drieëneenhalf jaar eiste. Ook mag Vloet vier jaar lang geen auto besturen.

Tijdens het ongeval in november 2021 reed Vloet op de A4 bij Hoofddorp rond middernacht zonder te remmen in op een andere auto. Hij reed tussen de 193 en 203 kilometer per uur, zo bleek uit data van zijn eigen auto. Bij de aanrijding kwam een vierjarig jongetje om het leven. Zijn beide ouders raakten gewond.

In een eerdere zitting erkende Vloet dat hij alcohol had gedronken voor hij achter het stuur kroop. Aanvankelijk nam Vloets bijrijder de schuld op zich, wat volgens de officier van justitie „allesbehalve fraai” was en „getuigt van weinig respect”. Ook rekende de officier van justitie het hem zwaar aan dat hij na het ongeluk geen contact heeft gezocht met de slachtoffers.

Media-aandacht

De rechtbank rekent het de voetballer zwaar aan dat hij met te veel drank op is gaan rijden. Anderzijds waren er volgens de rechtbank redenen om de straf lager uit te laten vallen. Zo heeft alleen al de media-aandacht grote gevolgen voor Vloets carrière als profvoetballer. Dat Vloet schuld bekend heeft en in de rechtszaal berouw heeft getoond „wat op de rechtbank oprecht overkwam”, heeft meegespeeld bij de beslissing, aldus de rechtbank.

Na het ongeluk besloot Heracles Almelo, de club waar Vloet destijds speelde, hem ondanks de aanklachten gewoon op te stellen. Na protesten, onder meer van de eigen supporters, werd hij alsnog geschorst door de club. Zijn contract werd vorig jaar vroegtijdig ontbonden. Sinds de zomer van 2022 woont Vloet in Rusland, waar hij voetbalt voor FK Oeral.