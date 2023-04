Parijzenaren stemmen elektrische deelsteps met grote meerderheid uit het straatbeeld

Door elektriciteit gedreven deelsteps zijn per september dit jaar niet meer in Parijs te huren om mee van A naar B te gaan. Dat heeft een duidelijke meerderheid Parijzenaren zondag besloten in een referendum, met als centrale vraag: „Voor of tegen deelsteps in Parijs?” Bijna 90 procent stemde tegen, melden Franse media. Kanttekening is wel de lage opkomst: nog geen 8 procent van de 1,4 miljoen gerechtigde Parijzenaren bracht een stem uit.

Verspreid over de Franse hoofdstad staan zo’n 15.000 e-steps, sinds vijf jaar geëxploiteerd door aanbieders als Lime, Dott en Tier. De steps zijn op dezelfde manier te huren als deelscooters van Check en Felix in Nederland: je selecteert er een via een app, maakt je ritje, en laat het vehikel in een daarvoor bestemde zone achter. Eind augustus lopen de contracten tussen Parijs en de drie aanbieders af.

Nu de inwoners van Parijs zich hebben uitgesproken tegen de steps, is de kans op verlenging van de contracten met Lime, Dott en Tier miniem. Bindend is het referendum juridisch gezien niet, maar de Parijse burgemeester Anne Hidalgo, zelf uitgesproken tegenstander van de deelsteps, had al voor de stemming aangegeven de uitslag te willen honoreren. Dat herhaalde de socialistische burgemeester nadat de uitslag bekend was: de „zeer duidelijke boodschap [van de stemmers] is onze gids”, zei ze.

De belofte van de elektrische deelscooters was er een van duurzaamheid en toegankelijkheid, alleen na vijf jaar staan vooral de nadelen ervan in het collectieve bewustzijn van Parijzenaren gegrift. Ze worden gezien als doornen in het oog en veroorzaken — ondanks steeds strengere regulering — met regelmaat onveilige verkeerssituaties. Alleen vorig jaar al waren er in Parijs 459 registraties van ongelukken met deelsteps en vergelijkbare voertuigen, waarvan drie fataal.