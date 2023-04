‘Mijn moeder ontplooide zich, mijn vader trok dat niet’

‘Mijn moeder is geboren in Batavia. Ze was negen jaar toen ze in Midden-Java in een kamp terechtkwam. Op haar zeventiende trok zij met haar moeder en broertje in bij haar oma in Breda. Ze had het er altijd koud. Van haar moeder leerde ze dat ze vooral niet mocht opvallen. Mary wilde naar de middelbare school, maar ze moest gaan werken, als secretaresse.

„Op haar werk ontmoette ze Han Boesveld, een boerenzoon die – als enige uit zijn familie – ging studeren, in Delft. Mijn ouders trouwden in 1954. Zij kregen drie kinderen.

„Mijn vader werd in 1961 door Unilever uitgezonden naar Trinidad. Op de foto, staan mijn dansende ouders. Mijn moeder was terug in de tropen en had personeel. Het voelde voor haar als een zegen. De volgende posten waren Kinshasa, in Congo, en het Duitse Hamburg.

„Ik had een lieve moeder, die sterk hechtte aan haar ontwikkeling. ln Kinshasa ging ze naar de universiteit, voor colleges antropologie. In Hamburg vervolgde ze haar studie.

„ln 1970 betrokken wij een groot huis in Delft. Mijn moeder werd lid van de feministische groep Man Vrouw Maatschappij. Zij voltooide haar studie in Leiden, waarna zij fulltime aan het werk ging. Eerst aan de universiteit, daarna voor projecten in Afrika en Azië.

„Het huwelijk van mijn ouders overleefde al deze ontplooiing niet. Mijn ouders hadden op zich een fijn huwelijk. Mijn vader wilde ook graag een ontwikkelde vrouw. Dat zij zó modern werd, met een eigen inkomen – dat trok hij niet.

„Wettelijk bleven zij wel getrouwd, maar Mary betrok in 1982 een eigen huis. Vanaf haar pensioen was mijn moeder zo vaak mogelijk buiten Nederland. Haar laatste jaren woonde zij afwisselend in ItaIië en op Bali. Een dag na haar overlijden is zij in Ubud op Balinese wijze gecremeerd.”