Mediahuis neemt zenders Radio Veronica, 100%NL en SLAM! over

Mediahuis, uitgever van onder meer NRC, De Telegraaf en in België De Standaard, neemt vier radiozenders over: Radio Veronica, 100% NL, SLAM! en Sunlite. Dat meldt Mediahuis maandag in een persbericht. Radio Veronica wordt door Talpa Network verkocht, de overige drie zenders worden van mediabedrijf RadioCorp overgenomen.

De overname heeft te maken met de aanstaande veiling van de FM-frequenties. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) besloot vorig jaar dat de landelijke FM-frequenties opnieuw moeten worden verdeeld. Het kabinet bepaalde dat een aanbieder van commerciële radio over maximaal drie frequenties mag beschikken. Hierdoor moest Talpa Network één van haar vier radiozenders verkopen. Van de vier stations – Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica – wordt Radio Veronica het minst goed beluisterd.

Deze week moeten de aanvragen voor de frequentieveiling binnen zijn. Vanaf 20 juni is de daadwerkelijke veiling. Het is niet gezegd dat Radio Veronica de FM-frequentie nu zeker binnen haalt. Een gegadigde is bijvoorbeeld KINK, maar ook het DPG-concern zou mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn in een extra FM-frequentie naast die voor QMusic.

Mediahuis trof eerder dit jaar een deal met Talpa over de verkoop van reclame op de televisiezenders SBS6, Veronica, Net 5 en SBS9. Daarmee hoopte Talpa de toets van de mededingingsautoriteit te doorstaan, zodat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de voorgenomen fusie met RTL zou goedkeuren. De ACM vond dit echter niet genoeg en verleende geen vergunning voor de fusie, die daarmee afketste. Hiermee was ook de reclamedeal tussen Mediahuis en Talpa van de baan.

Met medewerking van Bart Hinke.