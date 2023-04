Het is een mooie winderige dag, als ik in zee ga zwemmen.

Opeens waait er zo’n lichtgewicht, plastic luchtbed langs. Ik moet echt héél snel zwemmen, om dat ding in te halen.

Als ik het eindelijk vast heb en er mee terug naar de kant zwem, komt er een jongetje naar me toe, grist het luchtbed uit m’n hand en zegt: „Geef hier, die is van mij.”

