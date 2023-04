Lightyear maakt doorstart, nog veel meer geld nodig voor autoproductie

Zonneauto-start-up Lightyear maakt definitief een doorstart. Het bedrijf, dat in januari failliet ging, gaat in afgeslankte vorm verder na een investering van 8 miljoen euro van enkele al eerder betrokken geldschieters. Dat heeft de curator maandag bekendgemaakt nadat hij toestemming had gegeven voor de doorstart. Het bedrijf kan met dit bedrag naar verwachting minder dan een jaar vooruit, waardoor snel meer geld nodig is.

Het Helmondse Lightyear werkte de afgelopen tweeënhalve maand aan een doorstart, nadat het half januari plotseling failliet ging. De start-up was toen net begonnen met de autoproductie in een Finse fabriek van het bedrijf Valmet. In het jaar ervoor had het massaal nieuw personeel aangenomen: er werkten vlak voor het faillissement ruim 650 mensen. Nadat nieuwe financiering uitbleef, kon het bedrijf niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen.

Enkele investeerders, aangevoerd door ondernemer Arnoud Aalbersberg, maakten eind februari bekend 8 miljoen euro bij elkaar te hebben gebracht voor een doorstart. Die vindt nu plaats, maar met minder dan honderd werknemers. De overige circa vijfhonderd werknemers verloren eind februari al hun baan.

Ingewikkelde bedrijfsstructuur

Lightyear geeft in een verklaring zelf al aan dat meer geld nodig is om de start-up tot een succes te maken. Naar schatting is voor de grootschalige autoproductie die het bedrijf uiteindelijk voorstaat ongeveer een miljard euro nodig. Lightyear wil de komende maanden proberen nieuwe financiering op te halen.

Er zijn op dit moment geen plannen om de productie bij Valmet in Finland weer te hervatten. Valmet schrapte eind maart ruim duizend banen nadat opdrachten voor auto’s uitbleven, waaronder die van Lightyear.

Dat het relatief lang duurde om de doorstart rond te krijgen, kwam door de ingewikkelde bedrijfsstructuur van Lightyear. Het intellectuele eigendom was in handen van een eerdere groep grote investeerders, waaronder staatsinvesteringsfonds Invest-NL. Deze patenten bevonden zich in een andere bv dan het failliete bedrijfsonderdeel. Uiteindelijk ging Invest-NL akkoord met het onderbrengen van de patenten in het nieuwe bedrijf.

Lightyear werd in 2016 opgericht na een studentenproject van de TU Eindhoven met een zonneauto. Het doel was een elektrische auto op de markt te brengen met in het dak gemonteerde zonnepanelen, die zichzelf deels kan opladen. Het bedrijf groeide uit tot een van de bekendste starts-ups van Nederland en haalde in totaal meer dan 200 miljoen euro op bij verschillende investeerders, waaronder familiebedrijf SHV en afvalmagnaat Rob van Gansewinkel.

Zij steunden een missie die in autowereld bekend staat als zeer uitdagend.

Een nieuw autobedrijf opstarten lukt maar zelden, gezien de enorme complexiteit van een auto. De afgelopen jaren hebben meerdere auto-start-ups hun plannen soms moeten aanpassen of zelfs helemaal moeten stopzetten. Recentelijk raakte bijvoorbeeld het Duitse Sono Motors, dat eveneens aan een zonne-auto werkte, ook in financiële problemen.