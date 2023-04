Kan ik mijn ouders gezonder laten leven?

Zoon: „Ik heb een vraag de andere kant op. Hoe kan ik mijn ouders op een beleefde manier bewust maken van ongezonde leef- en eetpatronen?

Ik ben een 24-jarige student die vier jaar geleden op kamers is gegaan. Sindsdien ben ik gezonder gaan leven, wat begon met gezonder eten, gevolgd door meer lichaamsbeweging. Ik loop marathons en ben erg actief met een gezonde levensstijl bezig. Regelmatig kom ik bij mijn ouders thuis en merk ik dat daar ongezonder wordt gegeten. Dan neem ik de touwtjes in handen en stel voor om te koken, de gezondere maaltijden die ik thuis maak, om ze te laten zien wat er mogelijk is en hoe lekker het kan zijn. Vaak wordt hier op een ironische manier op gereageerd, dat er iets mist omdat er geen vlees is, of te veel groente dus ‘konijnenvoer’, etc. Mijn ouders zijn lichtelijk te zwaar en zou ik graag zien dat ze gezond oud worden. Hoe kan ik dit bij mijn ouders aankaarten en hen hier eventueel bij helpen?”

Ze zijn volwassen

Bas Levering: „Laten we de term opvoeden reserveren voor de ouderlijke inspanningen om kinderen te helpen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te nemen. Dan is deze vraag ‘de ander kant op’ eigenlijk geen opvoedvraag. Dat neemt niet weg dat de invloed die kinderen op hun ouders uitoefenen van groot belang is. Veel ouders zeggen onomwonden dat ze veel van hun kinderen leren, maar volwassen zijn ze natuurlijk al.

„Kinderen kunnen er vooral aan bijdragen dat hun ouders bij de tijd blijven. Door hun kinderen worden ze geconfronteerd met veranderende opvattingen over van alles en nog wat. Grappig dat je bij thuiskomst zegt te merken dat daar ongezonder wordt gegeten. Niet zij, maar jij bent immers veranderd.

„Dat je je zorgen maakt over hun ongezonde leefstijl en er iets aan probeert te doen siert je, maar een leefstijl verander je niet zomaar. De meeste peperdure overheidscampagnes op dat gebied halen weinig tot niets uit. De ironische reactie van je ouders op wat je hen voorzet, duidt zelfs op actief verzet.

„Ik kan me niet voorstellen dat je ouders niet op de hoogte zijn van het belang van een gezonde leefstijl. Veel meer dan laten zien dat gezond ook lekker en leuk kan zijn, is je niet gegeven. Waak er in ieder geval voor je ouders als kinderen te behandelen, want daarmee ben je waarschijnlijk nog verder van huis.”

Focus op gezelligheid

Stijn Sieckelink: „Het is niet gezegd dat jouw levenstijl per definitie beter is dan die van je ouders. Een marathon lopen is niet per se gezond. En soms kan het streven naar gezondheid een manie-achtig karakter krijgen, bijvoorbeeld door anderen de maat te gaan nemen. Blijf relativeren. ‘Licht overgewicht’ is nog iets anders dan levenslang rokend.

„‘De touwtjes in handen nemen’ klinkt allesbehalve uitnodigend. Wie vindt dat in zijn eigen huis nu leuk? Bovendien zijn mensen nu eenmaal gewoontedieren, die verander je niet zomaar.

„Ik zou beginnen met oprechte nieuwsgierigheid. Informeer naar de keuzes van je ouders. Hoe zien zij het goede leven, en waarom zien ze dat zo? Probeer te snappen waarom die waarden voor hen belangrijk zijn.

„Draag op een creatieve wijze alternatieven aan, bijvoorbeeld door zonder belerend commentaar lekkere maaltijden te koken die voldoen aan je eigen standaard. Focus daarbij vooral op de tijd samen, en de gezelligheid. Door een lichte toets en een goede band krijg je soms meer gedaan dan recht op het doel af te gaan.”

Bas Levering is oud-lector algemene pedagogiek. Stijn Sieckelinck is opvoedfilosoof en lector jongerenwerk aan de Hogeschool van Amsterdam.