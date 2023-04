IJzersterk slagwerkconcert met een reusachtig klokkenspel van petflessen

Op het podium van concertzaal Amare in Den Haag stond vrijdagavond een installatie die nog het meest deed denken aan een marktkraam met keukengerei. Het was de opstelling voor het Recycling Concerto van componist Gregor Mayrhofer, dat zijn Nederlandse première beleefde. Programmaboekjes waren er niet, want zoals de titel Make music, not trash - mens en natuur deed vermoeden: zo min mogelijk troep maken was het uitgangspunt van dit concert. Daarmee maakt het Residentie Orkest een welkom, maar helaas eenmalig statement tegen de verloedering van de aarde.

Mayrhofers Recycling Concerto is conceptueel gezien geniaal. Het is een soloconcert voor slagwerk dat bestaat uit onder meer tweedehands keukengerei, glazen flessen en een reusachtig klokkenspel van petflessen en plastic watertanks. Om de goede toonhoogten te vinden, heeft Mayrhofer in een kringloopwinkel urenlang op dessertschaaltjes getikt. Ook in muzikaal opzicht wordt er volop gerecycled: het eerste deel is opgebouwd uit reclamejingles (van een fastfoodketen, een telecombedrijf, een koffiecupsproducent en frisdrankgigant). Die melodieën ontaarden in deel twee gaandeweg in wat Mayrhofer zelf een „Trash Apocalypse” noemt: een climax waarin de reclamejingles op onorthodox slagwerk tot een helse kakofonie samensmelten om ten slotte in deel drie in een nieuwe vorm terug te keren.

Voor de musici is het een technisch uitdagend werk, maar vrijdagavond bleek de uitvoering op alle punten een succes. Percussioniste Vivi Vassileva is een briljante (en komische) performer die vol overgave lege aluminium koffiecups en kurken op de marimbatoetsen smeet, waarna ze zachtjes tikkend over het instrument wegrolden.Absoluut hoogtepunt was haar lange, virtuoze ‘cadenza’ (solo) met twee petflessen in de hoofdrol. Van het samenspel tussen orkest en solist spatte ook het plezier af: ook het orkest kreeg plasticzakjes en wat onorthodoxe instrumenten toebedeeld, maar speelde hier een bescheiden, begeleidende rol in het geheel. Na afloop overtuigde Vassileva, tussen de kurken en koffiecups, de zaal nog een keer van haar talent met een toegift: de Tango Jalousie van Jacob Gade in een bewerking voor marimba, wat een mooi sierlijk contrast was met de hoekige muziek van Mayrhofer.

Dirigent Anja Bihlmaier en percussioniste Vivi Vassileva tijdens het Make music, not trash-concert van het Residentie Orkest. Foto Eduardus Lee

Goed gelukt statement

Na de pauze klonk Beethovens Zesde symfonie, ‘Pastorale’, voorzien van geprojecteerde natuurbeelden van fotograaf Tobias Melle. De Zesde vertelt het verhaal van een vrolijk samenzijn in de natuur dat door een storm wordt verstoord. Beelden van frisse boomblaadjes en kabbelend water op het doek voegden een laag toe aan de eerste delen van de symfonie onder leiding van dirigente Anja Bihlmaier.

In aanloop naar de storm verbeeldde Melle de spanning tussen mens en natuur op een wonderlijke manier: met tuinkabouters en achtbanen in allerlei vormen, om ten slotte de grootscheepse ecologische verwoesting door bruinkoolmijnen te laten zien. Om het publiek niet depressief de zaal uit te sturen, kreeg het in de finale plaatjes van natuurherstel.

Hoewel de beelden hun boodschap niet misten, leidden ze ook af van Bihlmaier en het Residentie Orkest. Nog murw van al het slagwerkgeweld neigde je ernaar naar het scherm te gaan staren, terwijl de muziek langs je wegkabbelde.

Het statement van Make music not trash bleek met Vassileva in het Recycling Concerto uiteindelijk al sterk genoeg. Daar had Beethoven weinig aan toe te voegen.

Klassiek Make music, not trash - mens & natuur. Door: Vivi Vassileva (percussie), Tobias Melle (fotografie en live projectie), Residentie Orkest o.l.v. Anja Bihlmaier. Gehoord: 31/3, Concertzaal Amare, Den Haag. ●●●●●