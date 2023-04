Dik verdienen aan magere zorg voor asielzoekers

Geen behandeltafel, geen dokterstas. En slechts pen en papier om klachten te noteren. In de crisisnoodopvang voor asielzoekers is goede zorg ver te zoeken, terwijl detacheringsbedrijf Arts & Specialist er wel veel geld aan verdient. Lucas Brouwers en Carola Houtekamer onderzochten de wereld achter de zorg voor asielzoekers en zagen een duur en inefficiënt systeem. Hoe heeft het zover kunnen komen?

