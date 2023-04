Compensatieregeling grensoverschrijdend gedrag voor 166 turnsters kost KNGU en NOC-NSF acht ton

De financiële compensatie van 5.000 euro voor (oud-)turnsters die slachtoffer zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag, wordt uitbetaald aan 166 sporters. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport over de zogenoemde Tegemoetkomingsregeling. De regeling werd geïntroduceerd nadat verhalen over ernstige misstanden in de turnsport aan het licht kwamen. De compensatie kost gymnastiekbond KNGU en sportkoepel NOC-NSF 830.000 euro.

Toen de regeling zo’n anderhalf jaar geleden werd aangeraden door de Adviescommissie Integriteit en Ethiek van sportkoepel NOC-NSF, werd geschat dat zo’n honderd turnsters in aanmerking zouden komen voor de vergoeding. Uiteindelijk werden 171 aanvragen ingediend bij de onafhankelijke commissie verantwoordelijk voor het onderzoek. Tien aanvragen betroffen seksueel grensoverschrijdend gedrag, 144 fysiek en 168 emotioneel. Uiteindelijk werden 166 aanvragen toegekend.

Lees ook: ‘Dat ik mijn kind daar heb laten trainen, is de grootste fout van mijn leven’

In het rapport ‘Tegemoetkomingscommissie Gymsport’ worden meerdere voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag beschreven. Trainers manipuleerden, kleineerden en negeerden turnsters met regelmaat. Doortrainen met bloedblaren, kneuzingen en botbreuken was niet ongewoon en „een pupil die moest huilen van de pijn veranderde daar niets aan”.

In het rapport worden ook de trainingsstages uitgelicht. Bij deze stages verbleven (vaak jonge) kinderen wekenlang in het buitenland, contact met hun ouders was niet toegestaan. Mobiele telefoons werden ingenomen en ‘meegesmokkeld’ eten werd afgepakt. Tijdens de stages was er sprake van urenlang trainen zonder pauze en zeer weinig eten; bijvoorbeeld drie nootjes tussen twee trainingen van vier uur. Volgens de commissie is „geen enkele aanvrager positief geweest over de trainingsstages”.