Bulgaarse verkiezingen leveren geen duidelijke winnaar op, land wacht opnieuw moeizame coalitiebesprekingen

De centrumrechtse GERB-partij van voormalig premier Boyko Borissov heeft zondag met een kleine marge de parlementsverkiezingen in Bulgarije gewonnen. Dat melden meerdere Bulgaarse media maandag. Borissovs partij haalde 26,5 procent van de stemmen en won daarmee nipt van de belangrijkste rivaal, de liberaal Kiril Petkov. Hij leidt met zijn We Continue the Change (PP) een pro-westers hervormingsblok en kwam op 24,9 procent van de stemmen uit. Het waren Bulgarijes vijfde verkiezingen in twee jaar.

Met deze uitslag lijkt het land opnieuw af te stevenen op langdurige en moeizame coalitiebesprekingen. Het wantrouwen tussen de twee grootste politieke blokken is groot. De PP en zijn bondgenoot Democratisch Bulgarije (DB) beschuldigen Borissov, die tot 2021 tien jaar lang aan de macht was, onder meer van corruptie, iets wat Borissov ontkent.

Zowel de apathie onder de Bulgaarse kiezer, de opkomst was met veertig procent zondag heel laag, als de desillusie over de landelijke politiek is groot. Die was de afgelopen jaren niet in staat om een levensvatbare regeringscoalitie te vormen. Bulgarije, het armste land uit de EU, gaat op dit moment door een periode van economische instabiliteit onder meer vanwege de stijgende inflatie en de geopolitieke zorgen om de oorlog in Oekraïne.

Zoals de opiniepeilingen al aangaven, is er weinig hoop dat er een einde komt aan de politieke versnippering binnen het Bulgaarse parlement. Opvallend is de opkomst van de populistische en pro-Russische partijen, die hun vertegenwoordiging in het parlement significant vergrootten. Traditioneel delen veel Bulgaren pro-Russische sentimenten, wat een vruchtbare bodem vormt voor agressieve Kremlin-propaganda in het armste land van de Europese Unie.

