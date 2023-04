Advocaat: ‘commando’s spraken over uitschakelen van Taghi in Iran of Dubai’

Nederlandse commando’s hebben in 2019 een plan besproken om drugscrimineel Ridouan Taghi in het buitenland uit te schakelen. Dat heeft advocaat Michael Ruperti maandag gezegd in een rechtszaak tegen commando Sil A., die bij de bespreking van de ‘targeting operatie’ aanwezig zou zijn geweest.

Ruperti heeft direct zijn taak neergelegd als raadsman, omdat de rechtbank het volgens hem onmogelijk maakt een verdediging te voeren. De militaire strafkamer in Arnhem weigert namelijk getuigen te horen van de inlichtingendiensten MIVD en AIVD, die volgens Ruperti ontlastend kunnen verklaren over zijn cliënt.

250 aanvalsgeweren

De 44-jarige Sil A. wordt verdacht van drugs- en wapenhandel. De sergant-majoor van het Korps Commandotroepen zou een grote hoeveelheid wapens hebben verhandeld: 250 aanvalsgeweren, 250 pistolen en 570 mitrailleurs. Daarnaast zou hij betrokken zijn bij de smokkel van 260 kilo cocaïne en deel uitmaken van het netwerk van Ridouan Taghi.

Volgens advocaat Ruperti is het andersom: Sil A. zou in opdracht hebben gehandeld van Defensie en juist plannen hebben gemaakt om Taghi uit te schakelen.

Hij werkte voor de geheimzinnige ‘102 compagnie’ van het Korps Commandotroepen, een nieuw team dat zich bezighoudt met speciale operaties in vijandig gebied.

A. zou als specialist onder de commando’s zijn gevraagd mee te denken over het uitschakelen van Taghi. In 2019 zou hij op de kazerne in Roosendaal door collega’s van de Special Operations Command (SOCOM) zijn gevraagd een plan uit te werken om Taghi te kidnappen, op zijn schuiladres in Iran of Dubai. „Indien nodig zou Taghi ter plekke moeten worden geneutraliseerd”, aldus Ruperti. Het verzoek zou van een officier van justitie zijn gekomen. Sil A. zou vervolgens in kaart hebben gebracht hoe kansrijk de opties waren: Iran was te gevaarlijk, in Dubai zou de operatie wel kunnen slagen, al liepen de commando’s wel gevaar te worden herkend op camera’s.

SOCOM zou hierover advies hebben uitgebracht aan justitie, aldus Ruperti. Uiteindelijk bleek het hele plan niet nodig, omdat Dubai eind 2019 Taghi zelf arresteerde en uitleverde.

Trainingsfaciliteit

De commandant van de 102-eenheid zou in een verklaring hebben bevestigd dat Sil A. is gevraagd mee te denken over de operatie.

Ook de verdenkingen van drugs- en wapenhandel tegen hem, houden volgens Ruperti verband met zijn werk voor de elite-eenheid. Sil A. zou zijn gevraagd een trainingsfaciliteit op te zetten voor de eenheid. Hiervoor zette hij naar eigen zeggen een ‘fixer’ in, die connecties heeft bij de Surinaamse overheid en tevens drugshandelaar is. Met deze fixer zou zijn gesproken over de levering van wapens als tegenprestatie. Volgens Ruperti wisten de Nederlandse inlichtingendiensten hiervan af; een medewerker van de AIVD zou hierover hebben verklaard.

Om aan te tonen dat Sil A. enkel in opdracht van de diensten handelde, wilde Ruperti vijf medewerkers van de AIVD en de MIVD laten horen als getuige. Het OM verzette zich tegen het horen van de getuigen. Een woordvoerder zegt in een reactie dat de dienstleiding van de MIVD al heeft geantwoord op vragen, waardoor het horen van individuele medewerkers overbodig zou zijn.

De militaire rechtbank wees het verzoek van Ruperti maandag af. Daardoor zag hij zich genoodzaakt de verdediging van zijn cliënt neer te leggen. „Het ondervragingsrecht wordt op deze manier geblokkeerd”, zei hij tegen de rechter. „Daarom leg ik de verdediging neer. Al mijn mogelijkheden zijn benut. Cliënt moet een andere advocaat nemen die hopelijk verder komt dan ik.”

De rechter heeft de zaak aangehouden totdat de commando een andere advocaat heeft gevonden. Het Landelijk Parket van het OM wil niet inhoudelijk reageren op de uitspraken van Ruperti. „We hebben er kennis van genomen”, zegt een woordvoerder.