Zeker vijftien huizen beschadigd na explosie in Antwerpen, mogelijk link met drugsmilieu

Door een zware explosie in het centrum van Antwerpen zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker vijftien huizen en minstens vijf auto’s beschadigd geraakt. Het explosief ging rond 3.00 uur af, melden Belgische media. De politie vermoedt dat er een link is met het drugsmilieu, maar wil andere oorzaken voorlopig nog niet uitsluiten. Eén persoon is lichtgewond geraakt door glasscherven.

Een woordvoerder van de politie zei tegen de Belgische omroep VRT dat in vier verschillende straten woningen beschadigd zijn geraakt door de knal. Het gaat dan voornamelijk om glasschade. Het pand dat waarschijnlijk het doelwit was van de aanslag is door de brandweer gestut.

Antwerpen wordt al lange tijd geteisterd door geweld in het drugsmilieu. Slechts anderhalve week geleden was er een aanslag op een ander pand in de stad, waarbij ook meerdere huizen en auto’s beschadigd raakten. De drugsoorlog heeft nadrukkelijk een Nederlandse link: de afgelopen maanden zijn verschillende Nederlanders opgepakt in België. Omdat ze aanslagen hadden gepleegd op woningen of omdat ze werden betrapt met wapens en brandbommen om een aanslag te plegen.

Vorige zomer, waarin Antwerpen een golf van ongekend geweld meemaakte, moest minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open-VLD) onderduiken na een ernstige dreiging, die afkomstig was uit het drugsmilieu. Waar criminelen eerst vooral elkaar bedreigden en intimideerden, leek dat een volgende fase in de drugsterreur: ook mensen uit de ‘bovenwereld’ liepen gevaar. Vier Nederlanders zijn vervolgens aangehouden. Het vermoeden is dat zij de minister wilden ontvoeren. Het dieptepunt volgde afgelopen januari, toen een elfjarig meisje overleed nadat haar woning was beschoten. „Er is een drugsoorlog aan de gang”, zei de Antwerpse burgemeester Bart De Wever toen op televisie.