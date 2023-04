Verstappen is in Melbourne helemaal niet bezig met Pérez

Opeens stond een bijna zekere overwinning van Max Verstappen op het spel. Door een stuurfout van Kevin Magnussen, die met zijn wagen van Haas zijn rechter achterband verloor, kreeg de Grote Prijs van Australië vlak voor het einde een tweede herstart. Verstappen deed nu met zijn RB19 wel wat hij moest doen en hield de Mercedes van Lewis Hamilton achter zich. De Spanjaard Fernando Alonso van Aston Martin werd dit seizoen voor de derde keer op rij derde.

De 25-jarige Nederlander veroverde zo zijn tweede overwinning van het jaar en vestigde zich steviger aan de leiding van het klassement. Na drie races is zijn ploeggenoot Sergio Pérez met een achterstand van vijftien punten zijn voornaamste concurrent. Maar Verstappen is niet bang voor de Mexicaan. „Verstappen is alleen met zichzelf bezig”, zegt oud-coureur Jan Lammers. „Die houdt zich echt niet bezig met Pérez. Het lijkt er wel op dat Pérez wat meer naar Verstappen kijkt.”

In het nog prille seizoen van de Formule 1 gaat het vooral over de tweestrijd tussen Verstappen en Pérez. Grotendeels bij gebrek aan concurrentie vanuit andere teams. Mercedes, en vooral Ferrari stellen tot dusver in drie door Red Bull beheerste races teleur. De beide coureurs van Red Bull Racing pakten meteen een overwinning: Verstappen in Bahrein, Pérez in Saoedi-Arabië. En beide coureurs eindigden een keer tweede achter de ander. Voor Verstappen betekende dat een nederlaag, voor Pérez een kleine zege. Dat geeft het verschil tussen de twee aan.

‘Eerste verliezer’

Verstappen is niet het type coureur dat een feestje viert bij een tweede plaats. Van jongs af aan heeft hij van zijn vader Jos Verstappen geleerd dat je dan „de eerste verliezer” bent. En zo gedroeg Verstappen zich ook toen hij twee weken geleden vanaf de veertiende plaats in een imposante inhaalrace eindigde achter de acht jaar oudere Pérez. Al haalde Verstappen op eigen wijze zijn gram.

Verstappen behield namelijk de koppositie van het klassement omdat hij in Jeddah aan het einde van de race met de snelste ronde van de dag een extra punt verdiende. Het tekende de winnaarsmentaliteit van Verstappen. „Logisch dat hij dat doet”, zegt Lammers, die in 1992 zijn laatste race in de Formule 1 reed. „Coureurs kijken door het vizier van hun helm naar het asfalt en de curbstones. Ze willen altijd een zo snel mogelijke ronde rijden om een zo goed mogelijke startpositie te verkrijgen en daarna een zo snel mogelijke race te rijden. Daar zijn coureurs op gefocust. En niet zozeer op hun ploeggenoot. Al willen de media graag anders doen geloven.”

Op het circuit van Melbourne was er zondag geen moment sprake van een strijd tussen Verstappen en Pérez. Tijdens de derde training in aanloop naar de grand prix had Pérez problemen met de afstelling van zijn motor waardoor hij lange tijd langs de kant stond. De kwalificatie van Pérez eindigde in een schuiver waardoor hij als laatste van de twintig wagens moest starten. De leiding van Red Bull hoopte vooraf op een plek bij de eerste tien voor Pérez. Met een vijfde plaats overtrof hij de verwachtingen van adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner.

Het contrast met Verstappen was groot. De tweevoudig wereldkampioen veroverde voor zijn 166ste race zijn 22ste poleposition op het circuit waar hij in het verleden alles behalve succesvol was. Een derde plaats in 2019 was tot dusver de beste prestatie van Verstappen in Albert Park waar de voorbije dagen 444.631 toeschouwers aanwezig waren. Voor dit recordaantal begon Verstappen als de favoriet in Melbourne, voor de Mercedessen van de Britten George Russell en Lewis Hamilton.

Verstappen kende down under geen sterk begin van de race. Bij de start moest hij al meteen Russell voor zich laten gaan en zag hij eveneens al snel Hamilton passeren. Op pure klasse. Al vond Verstappen dat zijn grote rivaal van twee jaar geleden hem van de baan had proberen te duwen. Hij beklaagde zich er via de boordradio over bij zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De Italiaan, technisch verantwoordelijk voor de wagen en de enige die tijdens de race met Verstappen spreekt, kon niets voor hem doen.

Onverwacht spannend slot

Verstappen kreeg hulp vanuit onverwachte hoek toen Lance Stroll (Aston Martin) de Ferrari van Charles Leclerc van de baan reed. Voor de eerste keer kwam de safetycar het circuit op zodat de baan schoon kon worden gemaakt. Dat ritueel herhaalde zich enkele ronden later na een crash van Alexander Albon (Williams). Na de eerste herstart ging Hamilton aan de leiding, maar na twaalf ronden herstelde Verstappen de verhoudingen en rukte Pérez op naar voren. Niet snel daarna viel Russell weg met een brandende motor. De race leek beslist.

Het liep anders. De GP van Australië kreeg vrijwel vanuit het niets een onverwacht spannend slot toen Magnussen met zijn rechter achterband een muur raakte. De baan lag zo vol met koolstofvezel dat een derde start van de race onvermijdelijk was. Plots was de spanning weer van het gezicht van Verstappen te lezen. In de pitstraat zocht Verstappen even contact met Lambiase, die een opbeurend knikje gaf en een blikje Red Bull opentrok.

Verstappen moest zich na een al bijna gewonnen race, hij lag bijna tien seconden voor op de rest van het veld, weer opladen. Nu deed hij de derde start op zachte banden wel wat er van hem werd verwacht en hield Hamilton achter zich. Na de eerste bocht was de chaos achter Verstappen al zo groot dat de race opnieuw moest worden stilgelegd. Een nieuwe herstart bleef uit. Voor de 37ste keer klonk het Wilhelmus voor Verstappen. Lachend ontving hij de felicitaties van ploeggenoot Pérez.