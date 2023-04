RIVM: onzeker of er in 2030 genoeg drinkwater is

Het is onzeker of er in 2030 genoeg water is voor de productie van drinkwater. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deze maandag in een rapport, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Drinkwater wordt gemaakt van oppervlakte- of grondwater, afhankelijk van de regio. In 2020, het jaar dat het RIVM als referentiejaar nam, werd 1,3 miljard m3 water gewonnen. In 2030 zal naar schatting 102 miljoen m3 extra moeten worden gewonnen.

Maar alle tien de in Nederland actieve waterbedrijven, die de wettelijke plicht hebben drinkwater te leveren, kampen met een veelvoud aan problemen waardoor waterwinning steeds moeilijker is geworden. Zonder onmiddellijke actie van Rijk, provincies, waterschappen én consumenten kunnen die extra kubieke meters water niet worden gewonnen, en ontstaat een drinkwatertekort, waarschuwt het RIVM.

„Jarenlang bestond het idee bij drinkwaterbedrijven: we regelen het wel. Nu zijn de grenzen van het systeem bereikt”, zegt onderzoeker Robin van Leerdam van het RIVM. „We zien landelijk nét voldoende drinkwatercapaciteit, maar regionaal zijn er al problemen.”

Lees ook deze reportage vanuit een pompstation in Midden-Nederland: ‘Drinkwatertekort is geen fictief probleem’

De knelpunten zijn volgens het RIVM veelvoudig. Door een groeiende bevolking en economie is er meer vraag naar drinkwater, door droogte is er juist waterschaarste. Het oppervlaktewater dat kan worden gewonnen is vaker verzilt of vervuild, waardoor drinkwaterbedrijven „steeds meer moeite” moeten doen om het te zuiveren met „steeds geavanceerdere methodes”. Dat is niet alleen kostbaar, maar daarbij gaat ook water verloren.

De drinkwaterbedrijven die grondwater winnen, hebben wel een vergunning om méér water op te pompen, maar ze stuiten op natuurbeschermingswetten die, om het waterpeil hoog te houden in een gebied of kwetsbare natuur niet te verstoren, waterwinning juist beperken. Daardoor kan de vergunning maar ten dele worden gebruikt.

Ze moeten ook daarom op zoek naar nieuwe waterwingebieden. Maar ruimte is schaars in Nederland. Bovendien is het vergunningsproces traag, en moeten provincies, die de vergunningen afgeven, ook andere (botsende) belangen afwegen, signaleert het RIVM. In vier provincies, Gelderland, Overijssel, Groningen en het westelijke deel van Zuid-Holland, zijn nu al niet genoeg reserves beschikbaar om op piekmomenten direct drinkwater te kunnen garanderen.

Vitens, het grootste waterbedrijf, heeft mede daarom aan negentien nieuwe bedrijven nee moeten verkopen bij een aanvraag voor drinkwaterleverantie. Jelle Hannema, directeur van Vitens: „We maken een selectie. Om een voorbeeld te geven, voor het grote datacentrum van Facebook in Zeewolde – dat er niet meer zal komen – kregen we ook een aanvraag voor drinkwater. Ik verzeker: voor het koelen van datacentra gaan we geen drinkwater inzetten.”

Dunea, het drinkwaterbedrijf in Zuid-Holland, weigerde vorige maand een woondeal tussen de provincie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te ondertekenen. Wim Drossaert, directeur van Dunea zegt dat in die woondeal „van alles” stond „over mobiliteit en voorzieningen die nodig zijn in nieuwe woonwijken, maar niets over de beperkte hoeveelheid drinkwater of waterbesparing. Tegen mij werd gezegd: dat komt naderhand wel. Maar ik kan niet garanderen dat er voldoende drinkwater is voor alle woningplannen.”

De drinkwaterbedrijven trokken in september zelf al aan de bel. Maar ze merkten weinig gevoel van urgentie bij overheden, zo zeggen Hannema van Vitens en Drossaert van Dunea, die ook spreken namens de koepel van drinkwaterbedrijven, Vewin. Hannema: „Er zijn zoveel crises in Nederland dat drinkwater kennelijk niet bovenaan de stapel ligt.” Drossaert: „Misschien is drinkwater te lang te vanzelfsprekend geweest.”

Ze voelen zich gesteund door het onderzoek van het RIVM. Dat roept het Rijk en provincies op tot maatregelen: van consumenten stimuleren om zuinig met water om te gaan, tot het inkopen van drinkwater uit het buitenland, het vasthouden van water in natte periodes in plaats van het af te voeren, en het versnellen van vergunningsprocedures.

‘Geen fictief probleem’ pag. 10-11