OPEC-landen gaan olieproductie verminderen

Leden van de OPEC en andere olieproducerende landen gaan vanaf mei hun productie van olie terugschroeven. In totaal gaat het naar verwachting om een reductie van 1,15 miljoen vaten per dag, zo melden persbureaus Reuters en AP zondag. De olieprijs zal vermoedelijk stijgen door dit besluit.

Saoedi-Arabië neemt het grootste deel van de reductie voor zijn rekening: Riad gaat tussen mei en het einde van 2023 circa 500.000 vaten per dag minder oppompen. De Saoediërs spraken van een „voorzorgsmaatregel” bedoeld om de oliemarkt te stabiliseren, zonder verdere toelichting te geven. In diezelfde periode schroeven de Verenigde Arabische Emiraten hun productie met 144.000 vaten terug. In Koeweit gaat het om 128.000 vaten, in Oman om 40.000. Ook Irak, Algerije en Kazachstan verminderen de productie.

Olieprijs omhoog

Analist Dan Pickering zei tegenover persbureau Reuters dat de prijs van een vat ruwe olie waarschijnlijk met 10 dollar (9,20 euro) zal stijgen. Het besluit komt als een verrassing: analisten hadden verwacht dat de olielanden hun productie gelijk zouden houden. Maandag komen ministers van OPEC-landen bijeen voor overleg.

Afgelopen oktober werd de olieproductie fors verlaagd. In februari werd juist nog afgesproken het productieniveau niet te wijzigen. De Verenigde Staten roepen de OPEC-landen juist al langer op om de productie te verhogen.