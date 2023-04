Op de Oude Kwaremont beslist Pogacar de show van de 'Grote Drie’ in zijn voordeel

Het heeft 229 kilometer geduurd, maar daar is dan het beeld waar iedereen in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen op wachtte, van droomde, op hoopte. Blauw, geel en wit op wielen, de nummers 1, 11 en 21, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Tadej Pogacar (UAE Emirates). Ze hebben elkaar gevonden, nu de Sloveen Pogacar besloten heeft de aanval in te zetten en daarmee de finale inluidt. Ze sleuren en worstelen in elkaars wiel, elk in hun eigen ritme, tegen de kasseien van de Koppenberg op.

Er rijden nog koplopers voor ze, met meer dan een minuut voorsprong. Er pogen mannen achter ze mee te komen, en niet de minsten, met namen als Tom Pidcock en Christophe Laporte. Het is dus helemaal niet duidelijk of deze drie überhaupt voor het podium gaan rijden. Maar dat is wel het gevoel, dit is wat iedereen wil: de ‘Grote Drie’ gaan uitmaken wie dit Vlaamse wielermonument gaat winnen.

Al weken gaat het over de driestrijd die op de krappe Vlaamse weggetjes en steile heuveltjes zou gaan plaatsvinden. In eerdere wedstrijden was hun overmacht zichtbaar: Milaan-Sanremo, Pogacar demarreert op de Poggio, Van Aert en Van der Poel volgen, en uiteindelijk wint de Nederlander. E3 Saxo Classic, op een parcours dat veel weg heeft van de Ronde van Vlaanderen, hetzelfde verhaal: gedrieën rijden ze weg van de rest. In de sprint is Van Aert de snelste.

Eigen stijl

Op de vroege ochtend bij de start in Brugge zijn hun ploegleiders het eens: deze drie zijn de besten. „Ze steken op dit moment ver boven de rest uit”, zegt Philip Roodhooft van Alpecin-Deceuninck. „Ze hebben gewoon een andere motor waardoor ze het verschil kunnen maken”, zegt UAE-ploegleider Fabio Baldato. Een kwestie van de juiste genen, zegt Arthur van Dongen van Jumbo-Visma. „Andere renners trainen echt niet minder dan zij. Maar je ziet het verschil, dat is talent.”

Ze hebben elk hun eigen stijl.

Van der Poel is de geniale eendagsspecialist die enkel gedenkwaardig lijkt te kunnen winnen of verliezen. Elke keer weet hij een manier te verzinnen om zijn concurrenten te verrassen: zowel Van Aert als Pogacar ging al eens nat op de plotselinge en explosieve sprint van Van der Poel bij de finish in Oudenaarde.

De Belg Van Aert is de compleetste van de drie en kon al tijdritten, massasprints en klassiekers winnen, toen hij in de Tour van 2021 ook de bergetappe won die twee keer over de Mont Ventoux voerde. Hij heeft bovendien de sterkste ploeg in Jumbo-Visma, waarmee hij de koers kan bepalen.

De Sloveen Pogacar is de beste ronderenner van dit moment, en mogelijk een van de beste uit de geschiedenis. Waar andere klassementsrenners de voorjaarsklassiekers angstvallig mijden, is de Sloveen als een jonge hond die geniet van de chaos in koersen als deze. Niemand is zo explosief op een klim als hij: vorig jaar reed hij zo snel de Oude Kwaremont op dat renners van schrik opzij stuurden.

Bij de start op de Grote Markt in Brugge gaat het over niks anders. Terwijl de toegestroomde Vlamingen zwaaien met de gele vlaggetjes met zwarte leeuw, zegt Pogacar op het podium dat hij de Oude Kwaremont de leukste klim van de koers vindt. Dan komt er een golf van geluid aanrollen door de smalle Brugse straatjes: Wout van Aert is in aantocht. Even later scandeert het publiek de achternaam van Van der Poel.

Als de renners worden weggeschoten, lijkt het er echter lang niet op alsof het ‘Grote Drie’-scenario gaat uitkomen. Er ontvouwt zich een nerveuze en onrustige koers, met veel valpartijen. De massaalste volgt als Bahrain-renner Filip Maciejuk door de berm een aantal renners probeert in te halen, in een plas zijn evenwicht verliest en van schrik terug het peloton instuurt. De Pool wordt ervoor uit koers gehaald. Onder meer Van Aert gaat onderuit en moet met bebloede knie verder. Even later moet Biniam Girmay opgeven na een zware valpartij waarbij hij door twee renners achter hem wordt overreden.

In al die chaos weet een sterke groep vluchters zich los te weken. Pogacar en Van Aert hebben een teamgenoot mee in de kopgroep. Van der Poel heeft al veel van zijn team gevraagd toen hij in het begin van de koers op achterstand raakte. De achtervolging komt niet direct op gang en de voorsprong van de kopgroep loopt op tot drie minuten.

Ongewenst koersverloop

Op zo’n zeventig kilometer voor de finish besluiten de Grote Drie echter dat dit niet het koersverloop is dat ze wensen. Ze zetten hun ploegen aan kop. Als Pogacar op de Koppenberg besluit zelf te gaan, is het bal.

Op de Kruisberg is het Van Aert die als eerste moet passen. Hij schakelt de hulp van zijn ploeg in: Nathan Van Hooydonck zit mee in de kopgroep en moet wachten. Hij kijkt om zich heen: Waar blijft Van Aert? Samen zetten ze de achtervolging in, over de Kruisberg, nog eens de Oude Kwaremont, de Paterberg. Als ze op 15 kilometer aansluiten bij een groepje achtervolgers houdt Van Aert even zijn benen stil: voor hem is de overwinning uit zicht.

Het is op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont, de favoriete Vlaamse berg van Pogacar, dat hij de wedstrijd beslist. Hij versnelt voor de zoveelste keer op een klim, achter hem slipt Van der Poel weg over de gladde stenen. De Nederlander buigt zijn schouders naar voren, stoempt de kasseienheuvel op in zijn laatste daad van verzet. Alles trilt, zijn ketting danst op het ritme van stenen en betonplaten, maar als de camera vanuit de helikopter uitzoomt, is het gat daar.

Sjoerd Bax ziet het ook, als hij even later de Paterberg oprijdt. De renner van UAE ziet op het grote scherm dat staat opgesteld langs de kant dat zijn ploeggenoot Pogacar nog maar vier kilometer moet, én alleen rijdt. De voorsprong op Van der Poel is ruim twintig seconden. De Sloveen grijpt in ongeloof naar zijn hoofd als hij de finish passeert. Hij wint met een gemiddelde snelheid van ruim 44 kilometer per uur, nooit was er een sneller verreden editie.

Van der Poel zwenkt zestien seconden daarop over de streep, zo kapot als hij zit. Dat is nummer twee. In het groepje daarachter gaat gesprint worden om de laatste podiumplaats. Van Aert gaat staan, blijft sprinten, maar de Deen Mads Pedersen drukt zijn wiel een fractie eerder over de witte lijn. Bijna was het trio compleet, kreeg het aanwezige publiek de kans de Grote Drie op het podium te bedanken voor de show die ze zondag hebben weggegeven. Maar Van Aert wordt vierde, het enige gebrek in het verder perfecte plaatje.