Russiche huurlingengroep Wagner zegt Bachmoet ‘in juridische zin’ te hebben veroverd, Oekraïne spreekt dit tegen

De leider van de Russische huurlingengroep Wagner Groep Jevgeni Prigozjin heeft zondag via Telegram laten weten dat ze de Oekraïense stad Bachmoet in „juridische zin” hebben veroverd. Dat schrijft persbureau Reuters.

Het huurlingenleger zou de Russische vlag hebben gehesen op het gemeentehuis van de stad. „Vanuit een juridisch oogpunt is Bachmoet ingenomen”, aldus Prigozjin in een geluidsopname. „Dit is het Wagner-privéleger, dit zijn de mannen die Bachmoet hebben ingenomen. Wettelijk gezien is het van ons.”

Het Oekraïense leger houdt volgens Kiev nog stand in Bachmoet. Oekraïne wijst de bewering dat het Russische huurlingenleger de stad heeft ingenomen van de hand. „De vijand heeft zijn offensief in Bachmoet niet gestaakt. Maar Oekraïense strijdkrachten verdedigen de stad tijdens de talrijke aanvallen heldhaftig”, aldus de Oekraïense legerleiding.

Eerder op de avond bedankte de Oekraïense president Zelensky alle soldaten die vechten in Avdiivka, Maryinka en Bachmoet. „Vooral in Bachmoet.”

In de stad, die in het oosten van Oekraïne ligt, woeden al maandenlang hevige gevechten. Het oosten en zuidoosten van Bachmoet zijn in handen van Rusland. Bij de strijd vallen aan de Oekraïense kant veel slachtoffers, waardoor binnen en buiten Oekraïne discussie is ontstaan of het nog wel verstandig is om de stad te blijven verdedigen.

