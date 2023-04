Montenegro krijgt na drie decennia nieuwe politieke leider

Milo Djukanovic is na drie decennia niet langer aan de macht in Montenegro. Dat is de uitkomst van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen die zondag diende in de staat van het voormalige Joegoslavië, voorspelt het verkiezingsonderzoeksinstituut Cemi. De pro-westerse Djukanovic was 33 jaar het politieke hoofd van Montenegro, eerst als premier, later als president.

Djukanovic moet plaats maken voor de 36-jarige Jakov Milatovic, een voormalig minister van Economische Zaken. Met ruim twee derde van de stemmen geteld had hij 60,1 procent van de stemmen tegenover 39,9 procent voor de zittende president Milo Djukanovic.

De inmiddels 61-jarige Djukanovic leidde het land naar de onafhankelijkheid van Servië in 2006 en zorgde later in 2017 onder meer voor het NAVO-lidmaatschap. Zijn politieke tegenstander Milatovic, een politieke nieuwkomer, belooft grote veranderingen en zou onder meer pleiten voor nauwere banden met Servië.

EU-lidmaatschap

Eerder op de dag had Milatovic bij de stembus verklaard overtuigd te zijn van de overwinning. „Ik ben er absoluut van overtuigd dat ik de nieuwe president van het land zal worden, dat de burgers van Montenegro de huidige president naar het politieke verleden zullen sturen.” Tegenstanders van Djukanovic beschuldigen hem al langer van onder meer corruptie en banden met de georganiseerde misdaad. Het staatshoofd zelf heeft die beschuldigingen steeds ontkend.

De tweede ronde van zondag kwam er nadat twee weken geleden geen enkele kandidaat een meerderheid behaalde. De verwachting is dat de uitkomst van deze verkiezingen zal worden weerspiegeld in de vervroegde parlementsverkiezingen die op 11 juni staan gepland. Een maandenlange politieke impasse bracht onder meer het aanstaande Montenegrijnse lidmaatschap van de Europese Unie tot stilstand.