Met koevoet en cirkelzaag gaan Oekraïners kapotte spoorwegen te lijf, ze zijn het ‘tweede leger’

‘En één, til óp.” De stem van de Oekraïense opziener Oleh Oezoen buldert over het spoor. Op commando tillen zes arbeiders, ieder met een koevoet, een spoorstaaf een stukje omhoog, om de door oorlogshandelingen beschadigde rail een stukje te verplaatsen. Weer dondert Oezoens stem over de zwoegende hoofden. „Er moeten hier nog twee mensen bij! Allemaal samen! En één, til óp!”

Oezoen (46) – blauwe muts, bruine trui, oranje jas, ronde buik – legt even later uit dat zijn stem zijn handelsmerk is. Hier tussen de rails bij station Slatyne, buiten de Oost-Oekraïense stad Charkiv, moet hij wel bulderen. „Ik moet boven het lawaai van de machines uit komen. Als ik niet te horen ben en het optillen gebeurt niet gelijktijdig, kan iemand z’n rug breken.”

Afgebroken elektriciteitsdraden

Oezoens team vervangt een rail die vol zit met kleine deuken als gevolg van inslagen tijdens gevechten tussen de Oekraïense en de Russische krijgsmacht. Door zulke butsen ontstaan barsten in het spoor. Voor Oekraïne is het laten rijden van de treinen in oorlogstijd een topprioriteit en een manier om te laten zien dat het zich ook op dit vlak niet gewonnen geeft. De reparaties worden steeds zo snel mogelijk uitgevoerd, zodra een gebied is bevrijd. In het in september bevrijde Izjoem, ten zuiden van Charkiv, reed de eerste trein alweer na een week. In het kort daarop bevrijde Cherson reed na acht dagen een trein binnen.

Het door de Russen vernielde spoorwegdepot bij Charkiv, begin februari. Foto Kostyantyn Chernichkin Zwerfhonden op het station Slatyne. Foto Kostyantyn Chernichkin Een reiziger in de trein richting het noorden van Charkiv. Foto Kostyantyn Chernichkin Het station Statyne. Foto Kostyantyn Chernichkin Medewerkers van het Oekraïense spoorwegbedrijf repareren in de oorlog vernield spoor ten noorden van Charkiv. Foto Kostyantyn Chernichkin

Soms zit het tegen, zegt Sergij Zelentsov (47), die verantwoordelijk is voor het spoor in de regio rond Charkiv, terwijl hij toekijkt hoe Oezoen zijn mannen aanspoort. „Sommige stukken zijn zo zwaar beschadigd, dat we er een maand over doen om een kilometer te repareren.” Er is ook niet genoeg materiaal, voegt hij toe. „Voordat de oorlog begon en je het spoor moest renoveren, maakte je vooraf plannen. Nu weet je niet wat er morgen gebeurt en hoeveel materiaal je nodig hebt.”

Vandaag wordt er gewerkt aan het spoor tussen Slatyne en Nova Kozatsja, op tien kilometer van de grens met Rusland. Verder naar het noorden gaat de trein niet, vanwege het risico op beschietingen. Vanaf Slatyne maakt het spoor een troosteloze indruk. Afgebroken elektriciteitsdraden hangen naar beneden. Van een bovenleidingspaal ontbreekt de helft. Bielzen zijn stuk of steken uit boven een krater van een inslag. Bij een spoorwegovergang rust een uitgeschakelde tank. Van het station in Slatyne staan alleen de muren overeind, deels zwartgeblakerd en met kogelgaten. Op een deur is de huidige dienstregeling tussen Nova Kozatsja en Charkiv geplakt.

Explosiegevaar

Voorafgaand aan de werkzaamheden is het gebied ontdaan van mijnen en niet-ontplofte explosieven. Hiermee is het gevaar niet geweken. Bij Slatyne raakten spoorwegmedewerkers al eens gewond door een mijn. Ook op andere plekken in Oekraïne vielen tijdens de werkzaamheden doden en gewonden door mijnen. Sinds de oorlog vorig jaar februari begon, zijn ruim 350 spoorwegmedewerkers overleden en meer dan 800 gewond geraakt, onder andere tijdens herstelwerkzaamheden maar ook door raketaanvallen en tijdens gevechten als militair.

Toch wordt er doorgegaan met reparaties, want de trein brengt het leven terug in de bevrijde regio’s. En daar is het Oekraïne om te doen, vertelt Oleksandr Kamysjin (38) in zijn werkkamer in Kyiv. Sinds eind maart is hij minister voor Strategische Industrieën. Daarvoor was hij topman van het Oekraïense spoorwegbedrijf Oekrzaliznytsja. „Dit is de opdracht van president Zelensky”, zegt Kamysjin. „Iedereen is erop gebrand om de treinen te laten rijden. Een spoorverbinding is cruciaal: zowel sociaal als economisch. De trein is betaalbaar, ook voor gepensioneerden, mensen zonder werk of met een laag salaris. Via de treinen kunnen bewoners weer werken, elkaar opzoeken en terugkeren naar hun huizen na de bevrijding.” Dat de treinen blijven rijden is ook van belang voor evacuaties en (militair) goederentransport.

Cirkelzaag

Pavel Hopta (44) pauzeert even van zijn werk met zijn cirkelzaag. Hij woont in Slatyne. „De trein zorgt voor welvaart in het dorp. Niet iedereen kan zich hier een auto veroorloven. Met de trein kunnen ze naar hun werk.” Het verlangen om met de trein te reizen was groot onder de dorpsbewoners, zag Hopta: „Ze huilden toen die voor het eerst sinds de bevrijding aankwam in Slatyne.”

Diesellocomotieven vormen de ruggengraat van het doorlopen van de dienstregeling, vertelt oud-spoorwegbaas Kamysjin. „Ze staan door het hele land verspreid om elektrische locomotieven te vervangen wanneer de stroom uitvalt. Dat is de truc.” Het verklaart ook waarom de treinen bleven rijden nadat Rusland vanaf september het Oekraïense stroomnet begon aan te vallen. „We hadden ons voorbereid op zulke beschietingen”, zegt Kamysjin. De 230.000 medewerkers van het spoorbedrijf zijn volgens de minister extreem gemotiveerd. „Ze staan te popelen om zo snel mogelijk aan het spoor te werken. Ze begrijpen dat ze iets verantwoordelijks en belangrijks doen.” Ze vormen, in de woorden van Kamysjin, „het tweede leger van Oekraïne”.

Bij het station van Slatyne houdt Oezoen zijn mannen scherp. „Wat sta je daar nou te doen?”, knalt hij eruit naar iemand vijftig meter verderop. „Daar zijn al twee mensen bezig.” Zorgzaam is hij ook: „Denk aan de armen en benen.” De opziener prijst de betrokkenheid van zijn medewerkers. „De helft van hen woont in deze regio. Ze hebben het beste voor met de bewoners.” Hij kapt het interview af: „Je leidt me af.” En spreekt vervolgens een arbeider streng toe. „Zo lopen de rails niet parallel!”