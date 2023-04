Kabinet schuift stikstofprobleem naar provincies, provincies schuiven het terug

Hoeveel haast wil Rutte IV nu maken met het terugdringen van stikstof? De dubbele boodschap die het kabinet hier vrijdag, na vele overleggen in crisissfeer, over naar buiten bracht, leidde bovenal tot verwarring. Het CDA wil over een paar maanden opnieuw onderhandelen over de stikstofparagraaf van het coalitieakkoord. Maar dat levert geen vertraging op in de stikstofaanpak, volgens premier Mark Rutte. Integendeel: die gaat het kabinet „versnellen”.

Het leek vooral een bezweringsformule om coalitiepartners CDA en D66, tegenpolen in dit dossier, voorlopig tevreden te houden. Zodat het kabinet in elk geval nog een paar maanden kan doorregeren. Het CDA wil de heronderhandeling pas beginnen als er een Landbouwakkoord is, en als duidelijk is met welke afspraken de nieuwe provinciale coalities komen. Daar zijn de formatiegesprekken nog maar net begonnen.

De kritiek van oppositiepartijen, die dinsdag met het kabinet in debat zullen gaan, is hard en unaniem: kabinet, maak eindelijk eens keuzes!

Lees ook: Coalitie voorlopig gered door gevoelige stikstofbesluiten vooruit te schuiven

Vooralsnog weet niemand wat die ‘versnelling’ nu precies betekent. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij gaat door met „de aanpak zoals die nu staat”, liet het departement zondag weten. Wat er precies versneld kan worden, „zal de komende weken duidelijker worden”. Het departement hoopt snel toestemming te krijgen van de Europese Commissie voor een nieuwe vrijwillige uitkoopregeling voor piekbelasters.

Grote kans op vertraging

Intussen is de kans op vertraging levensgroot. Het kabinetsdoel om in 2030 de stikstofuitstoot gehalveerd te hebben ten opzichte van 2019, zal zo goed als zeker verdwijnen, nu Den Haag het initiatief uit handen geeft aan provincies.

Daar heeft BBB als verkiezingswinnaar het initiatief bij alle formaties. De partij wil alleen samenwerken met coalitiepartijen als twee harde eisen worden ingewilligd: het jaartal 2030 moet van tafel, gedwongen onteigening van boeren is onbespreekbaar.

Als BBB slaagt in het vormen van coalities, is het voor Rutte IV ondoenlijk nog vast te houden aan 2030. Het CDA gokt op dat scenario. Maar D66 zal zich niet snel gewonnen geven, als het CDA het coalitieakkoord daarna wil opbreken. D66-Kamerlid en campagneleider Hanneke van der Werf schreef zaterdag in een intern bericht aan leden: „Weet dat ze ons smaldeel in het kabinet tegenover zich zullen vinden en onze fractie strijdbaar is.”

Hoe moeilijk die onderhandeling ook wordt, de wil er samen uit te komen lijkt groot. Alle vier de coalitiepartijen verloren zetels bij de verkiezingen. Niemand heeft zo op het oog belang bij een val van het kabinet en vervroegde Tweede Kamerverkiezingen.

Wat er in de tussentijd gebeurt met de nieuwe stikstofwet, die de vervroeging van het stikstofdoel van 2035 naar 2030 regelt, is ongewis. Verantwoordelijk minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) wilde het wetsvoorstel nog voor de zomer indienen bij de Tweede Kamer. Het lijkt ondenkbaar dat het CDA dat nu nog zal steunen.

Provincies willen duidelijkheid

Van de provincies wordt nog steeds verwacht dat zij voor 1 juli met voorlopige plannen komen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Die provincies verlangen juist duidelijkheid van het kabinet. „Het Rijk moet eerst kaders scheppen”, zei de Overijsselse CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum zaterdag tegen Nieuwsuur. Mirjam Sterk, CDA-gedeputeerde in Utrecht, zei de instrumenten te missen om plannen te maken met boeren.

Provincies weten nog niet wie de piekbelasters zijn die zouden moeten worden uitgekocht. Het kabinet heeft nog geen regelingen bekendgemaakt voor het verplaatsen van boerenbedrijven. En het is nog onduidelijk of innovaties, zoals speciale stalvloeren, voor de rechter standhouden als oplossing.

Zo kijkt iedereen naar elkaar voor de eerste zet: het kabinet naar de provincies, de provincies naar het kabinet.

Intussen moet Landbouw-minister Piet Adema (ChristenUnie) de komende dagen weer verder met zijn onderhandelingen met boeren en natuurbeheerders over een Landbouwakkoord, dat voor boeren duidelijk moet maken waar ze aan toe zijn, en wat er van hen wordt verwacht.

Van der Tak formuleert breekpunt

Sjaak van der Tak, voorzitter van landbouworganisatie LTO, zette die gesprekken zondag in Buitenhof op scherp door zelfs aan 2035 te tornen. Hij denkt in de „richting 2035 en 2040”. Ook formuleerde hij een „breekpunt”: het kabinet moet de zogenoemde PAS-melders helpen. Deze agrarische ondernemers mochten hun boerenbedrijf uitbreiden zonder vergunning, tot de Raad van State daar in 2019 een streep door zette. Sindsdien zijn de circa 2.500 ondernemers in overtreding. Er komt geen Landbouwakkoord, zei Van der Tak, als er voor hen geen oplossing komt.

Het legaliseren van al deze boeren kost veel stikstofruimte. En zolang het kabinet te weinig prioriteit geeft aan natuurherstel, zal daar ook steeds weer de rechter zijn, om vergunningen van onder meer bouwprojecten te blijven vernietigen.

Lees hier het onderzoek van NRC: Stikstofaanpak kabinet onder druk: tientallen piekbelasters laten zich niet uitkopen

Het kabinet wacht dinsdag een moeizaam Kamerdebat, dat formeel gaat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, maar gedomineerd zal worden door stikstof. Geef duidelijkheid, zal de oppositie eisen, die ook CDA en D66 uit elkaar zal proberen te spelen. De kans is groot dat de rechtse oppositie een motie indient die het kabinet oproept om voorlopig af te zien van de stikstofwet. Voor het CDA zal het lastig zijn om zo’n voorstel níét te steunen.

Tegelijk zal CDA-leider Wopke Hoekstra het beeld moeten bestrijden dat hij nu alleen maar moeilijk doet over de stikstofplannen omdat hij de hete adem van BBB voelt. Hij had, zal de oppositie zeggen, in de coalitie toch ook veel eerder met zijn eis tot nieuwe onderhandelingen kunnen komen?

Ook uit de eigen achterban van partijen klinkt kritiek. „2030 moet heilig blijven”, twitterde Jonge Democraten, de jongerenafdeling van D66. Die vindt dat hun partij niet mag terugdeinzen, anders „kunnen ze beter de stekker eruit trekken”.

Maar volgens D66-partijleider Sigrid Kaag is geen sprake van terugdeinzen: „Het kabinet voert het stikstofbeleid uit, zoals overeengekomen”, schreef zij dit weekeinde aan de leden. Volgens haar zijn „alle coalitiepartijen” het eens: „We moeten sneller vooruit.”

Hoe laat je de koe zó grazen dat hij minder uitstoot? pagina S10-11