Files op Nederlandse wegen toegenomen, automobilisten staan vaker stil dan voor coronacrisis

Het aantal files op de Nederlandse wegen is toegenomen. Automobilisten stonden in het eerste kwartaal van 2023 zelfs vaker stil dan voor de coronapandemie. Vergeleken met dezelfde periode in 2019 nam het aantal files namelijk met tien procent toe, concludeert de ANWB Verkeersinformatie op basis van filecijfers.

De verkeersdruk is fors toegenomen nadat de meeste coronamaatregelen in maart 2022 werden afgeschaft, ziet de verkeersorganisatie. „Het zal te maken hebben [met] dat we langzaamaan allemaal weer terug zijn gekeerd op kantoor, maar tegelijkertijd zien we ook dat thuiswerken nog steeds gebeurt”, zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie in het persbericht. Een andere belangrijke oorzaak is volgens hem dat het aantal auto’s is toegenomen: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende onlangs dat er nu ongeveer 8,9 miljoen personenauto’s in Nederland zijn. Daar komt het vrachtverkeer nog bovenop. Het is volgens Broekhuis duidelijk dat dit „consequenties heeft voor de doorstroming”.

Hij verwacht dat de ingezette trend zich zal doorzetten. „Niets wijst erop dat het minder druk gaat worden. Zelfs overdag is het af en toe al aansluiten in de rij.” De drukste provincies zijn Zuid-Holland en Noord-Brabant. De ANWB kijkt daarbij naar de filezwaarte: de lengte van een opstopping vermenigvuldigd met de duur ervan. Op dinsdagen en donderdagen staan de meeste files en het wordt alleen maar drukker op die dagen. De drukte tijdens de vrijdagochtendspits is dan weer flink afgenomen: met 30 procent, vergeleken met 2019.

De meeste files staan tijdens de ochtendspits op de A12 van de Duitse grens richting Arnhem bij Duiven. De filezwaarte daar is „opvallend” gegroeid zegt de ANWB, met 50 procent. Na werktijd is de file dan weer het zwaarst op de A27 van Utrecht naar Breda bij Noordeloos.