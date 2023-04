De boerderijschutter van Alblasserdam gaat eindelijk praten

John S., de man die heeft bekend op 6 mei vorig jaar te hebben geschoten op de zorgboerderij Tro Tardi in het Zuid-Hollandse Alblasserdam, staat deze week voor de rechter. Hij doodde een meisje en een jonge vrouw. Hij wordt ook verdacht van de moord op een schoenmaker in het Zeeuwse Vlissingen twee dagen eerder.

John S. (39) zal voor het eerst zelf aanwezig zijn. Zijn advocaat Arthur van ’t Hek zei tijdens voorbereidende zittingen, waar John S. niet was, dat hij wél bij de inhoudelijke behandeling zou zijn en dat S. dan ook zou willen praten.

Aanwezigen zullen tijdens de zitting beelden te zien krijgen van zijn aankomst bij de zorgboerderij en van het vertrek. In de tussentijd schoot hij een 34-jarige medewerkster van de zorgboerderij en een 16-jarig meisje dood.

Daarnaast verwondde hij een 12-jarige jongen en een jonge vrouw van twintig jaar op ernstige wijze. Een speciaal politieteam hield S. later aan in een speeltuintje vlakbij de zorgboerderij in Alblasserdam. Hij zat in kleermakerszit achter een boom, het wapen in zijn schoot, terwijl hij sprak met de centralist van 112 die hij zelf had gebeld.

Pieter Baancentrum

De rechtbank wilde aanvankelijk het verhoor van John S. beginnen met de gebeurtenissen op 6 mei 2022 op de zorgboerderij in Alblasserdam. Op verzoek van zijn advocaat wordt het verhoor toch in chronologische volgorde gedaan, te beginnen bij de voorgeschiedenis.

Volgens de advocaat is het lastig voor S. om te schakelen. Als hij heen en weer in de tijd moet, kan hij de weg kwijtraken, zegt zijn advocaat.

S. is uitgebreid onderzocht in het Pieter Baancentrum, waar hij langer bleef dan gebruikelijk. Uit het rapport dat deskundigen vervolgens opstelden, moet blijken of S. aan bepaalde stoornissen lijdt. Volgens zijn ouders werd bij hem als jongvolwassene de diagnose autisme vastgesteld. Daarnaast had hij last van terugkerende depressies.

John S. was in het verleden zelf cliënt bij zorgboerderij Tro Tardi. Hij moest vertrekken na een relatie met een veel jongere mede-cliënte die ongewenst werd bevonden. John was boos over het feit dat hij degene was die moest vertrekken. Volgens zijn ouders was de zorgboerderij tot die tijd een veilige en stabiele plek voor hem geweest. Hij voelde zich op zijn gemak bij de paarden op de zorgboerderij.

In eerdere regiezittingen van de rechtszaak bleek dat hij in de dagen voor de schietpartij de jonge vrouw met wie hij een relatie had gehad, ernstig had bedreigd. Hij stuurde haar dreigende WhatsApp-berichten. De vrouw ging daarmee naar de politie, die het telefoonnummer natrok. Omdat het nummer verkeerd geregistreerd stond, leek het toe te horen aan een persoon die in de gevangenis zat. Om die reden is er toen niets mee gedaan.

Groot leed

In de dagen erna ontving de jonge vrouw meer dreigende berichten, onder meer een foto van de bebloede, dode schoenmaker uit Vlissingen en beelden uit de omgeving van die moord. Dan wordt het de politie duidelijk dat de berichten van John S. komen en gaan ze op 5 mei naar zijn huis in Oud-Alblas (vlak bij Alblasserdam).

Hij is niet thuis. Hij verblijft in de dagen tussen de moord op de schoenmaker en de schietpartij op de zorgboerderij in een hotel in het nabijgelegen Papendrecht.

Op 6 mei in de ochtend verstuurt John S. nog een mail naar RTL met details over de moord op de schoenmaker. Hij schrijft dat hij al jaren om hulp heeft gevraagd voor psychische problemen en dat opname niet is gelukt. „Het was al jaren oorlog in mijn hoofd”, mailt hij naar RTL.

Uit een portret dat NRC eerder over hem maakte, blijkt dat hij zijn hele volwassen leven al zware problemen had, en dat die zijn opgepikt door allerlei hulpverleners. Maar dat lukte de laatste keer niet.

Het is een zaak met veel slachtoffers. Bij de regiezittingen zat de zaal steeds vol. De rechters en officier van justitie deden veel moeite waar mogelijk het grote leed íets te verzachten door extra uitleg of extra aandacht.

Op de tweede zittingsdag, op woensdag, zullen veel slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Als alles volgens de planning verloopt, zal Van ’t Hek, de advocaat van S., op vrijdag zijn pleidooi houden en zal de officier de strafeis bekendmaken.