Bekende pro-Kremlinblogger komt om bij aanslag Sint-Petersburg

Bij een explosie in een café in het Russische Sint-Petersburg is zondag één persoon omgekomen en zijn minstens vijfentwintig mensen gewond geraakt. Dat melden de Russische persbureaus RIA en TASS op basis van hulpdiensten. Het zou gaan om een bekende Russische militaire blogger, Vladlen Tatarsky. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde zondagavond zijn dood.

Tatarsky stond als pro-Kremlinblogger bekend om zijn brutale uitspraken en vurige pro-oorlog retoriek. Hij schreef veel over de oorlog in Oekraïne, vaak ook vanaf de frontlinie. Afgelopen jaar had hij nog een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Op Telegram had Tatarsky, wiens echte naam Maksim Fomin is, ruim 560.000 volgers. Hij vocht eerder in het oosten van Oekraïne mee aan de zijde van de separatisten in Loehansk en Donetsk. Hij zat daarvoor een celstraf uit voor een gewapende overval.

Tatarsky zou op de plaats van de aanslag een evenement houden voor andere mediaprofessionals, waarbij hij onder meer zou spreken over wat het betekent om militair correspondent te zijn. Een vrouw zou hem een beeldje hebben overhandigd dat explosieven bleek te bevatten. De zoektocht naar de vrouw in kwestie is inmiddels door de autoriteiten ingezet. Volgens een politiebron, zo meldt TASS, zou de kracht waarmee het explosief afging meer dan 200 gram TNT zijn geweest. Het café waar de explosie plaatsvond zou volgens lokale media eerder toe hebben behoord aan Jevgeni Prigozjin, de oprichter van het Russische huurlingenleger Wagner.

Meerdere landen hebben de aanslag inmiddels veroordeeld. In een reactie op Twitter suggereerde de adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat de Russische tegenstanders van de invasie in Oekraïne verantwoordelijk waren voor de ontploffing. „Spinnen eten elkaar op in een pot”, schreef Mychajlo Podoljak. „Het was slechts een kwestie van tijd alvorens binnenlands terrorisme een instrument van interne politieke strijd zou worden”.

Als blijkt dat Tatarsky opzettelijk het doelwit was van de aanslag, zou dit de tweede moord op Russische bodem zijn op een figuur die verband houdt met de oorlog in Oekraïne. Afgelopen jaar werd Daria Doegina, de dochter van de Russische ultranationalistische filosoof en publicist Aleksandr Doegin, gedood bij een bomaanslag in Moskou. Ook zij zijn net als Tatarsky fervent voorstander van de Russische inval in Oekraïne.