Annie M.G. Schmidtprijs naar Flip Noorman voor zijn lied ‘Ze weten wie je bent’

Flip Noorman heeft voor zijn lied ‘Ze weten wie je bent’ de Annie M.G. Schmidtprijs voor beste theaterlied gewonnen. Dat heeft de jury deze zondag bekend gemaakt. Noorman schreef het lied voor zijn theaterprogramma Love it. Het strijkarrangement werd geschreven door Vera van der Bie.

Noorman ontving bij de prijsuitreiking in Theater Bellevue in Amsterdam een buste van Annie M.G. Schmidt en een geldprijs ter waarde van 3500 euro uit handen van juryvoorzitter Jurrian van Dongen.

Het lied ‘Ze weten wie je bent’ gaat over een man die vastdraait in een psychose. De man voelt zich bekeken („Ze kijken naar je”) en verliest zich compleet in zijn paniek („Ze willen je dood”).

In een gesprek met NRC zei Noorman met het lied een gevoel van „wederzijdse machteloosheid” over het voetlicht te willen brengen. „Iemand is een gevaar voor zichzelf, maar ziet de ander als het ultieme kwaad.” Het personage in het lied denkt dat zijn behandelaar hem bespiedt, drogeert en uiteindelijk wil vermoorden. „Daardoor draait hij door en wordt hij ook een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving, waarop zijn behandelaar hem dus ook daadwerkelijk platspuit. Die heeft geen andere keus. De schijnbare onoplosbaarheid van zo’n situatie grijpt me aan.”

Over het winnende lied zegt de jury: „Met een handvol gedachten en indrukken brengt Flip Noorman ons in het oog van de storm in zijn hoofd. De muziek jaagt de mentale kortsluiting op, het strijkarrangement van Vera van der Bie zet strepen en uitroeptekens onderweg.

„De paranoia van de hoofdpersoon wordt onze paranoia. De auteur wrijft er maar weer eens in dat de grens tussen rede en waanzin dun is. Flip Noorman vecht met en tegen de wereld om hem heen. Zijn engagement is nooit gepolijst of afstandelijk – hij ploegt door de modder, zoekt de bodem op, in een compromisloze eigen stijl.”

Voor de prijs waren zes liedjes genomineerd. De andere genomineerden waren: Jan Beuving, Circus Treurdier, Johan Goossens, Musketiers en Lisa Ostermann.

De Annie M.G. Schmidtprijs is een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival en wordt sinds 1992 uitgereikt aan een tekstschrijver, componist en uitvoerend artiest voor het beste Nederlandstalige theaterlied van het afgelopen jaar. De prijs is vernoemd naar schrijver Annie M.G. Schmidt, die bij leven haar naam aan de prijs verbond. De buste is ontworpen door kunstenaar Frank Rosen.