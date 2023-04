Ajax speelt gelijk tegen Go Ahead Eagles, Feyenoord kan verder uitlopen

Ajax heeft zondag kostbare punten verspeeld door met 0-0 gelijk te spelen tegen Go Ahead Eagles in Deventer. Feyenoord kan daardoor de koppositie in de Eredivisie verder uitbouwen, bij winst op Sparta zondag. Dan staat Feyenoord acht punten voor op Ajax.

In Deventer waren Ajax en Go Ahead Eagles aan elkaar gewaagd. In de 33ste minuut leken de Amsterdammers op voorsprong te komen door een doelpunt van Kudus, maar die werd afgekeurd omdat hij buitenspel stond. Daardoor gingen de twee ploegen met 0-0 de rust in. Go Ahead Eagles maakte het Ajax niet makkelijk. In de tweede helft bracht trainer John Heitinga Steven Bergwijn en Owen Wijndal alsnog in het spel, maar ook in de laatste fase wist geen van beide ploegen te scoren.

PSV staat nu in punten gelijk met Ajax, maar heeft minder doelpunten gemaakt dit seizoen. De Eindhovenaren wonnen zaterdag met 4-2 bij NEC. Het is de vraag of Ajax zich nog weet te herpakken om de tweede positie vast te houden. De nummer twee van de Eredivisie mag volgend seizoen deelnemen aan de voorrondes voor de Champions League.