Zeker achttien doden door reeks tornado’s Verenigde Staten

Het zuiden en midden van de Verenigde Staten worden sinds vrijdagnacht getroffen door tientallen tornado’s, met vooralsnog achttien doden tot gevolg. Dat melden internationale persbureaus zaterdag. Tientallen, waarschijnlijk honderden anderen zijn gewond geraakt.

De stormen, die gepaard gaan met zware regenbuien, trekken zaterdagavond naar het oosten van het land. Ook in staten waar de stormen waarschijnlijk niet de kracht van tornado’s aannemen, zoals New York en Pennsylvania, lopen de windsnelheden naar verwachting op tot 105 kilometer per uur.

De zwaarst getroffen staat lijkt vooralsnog Tennessee te zijn. In die zuidelijke staat, waar de tornado’s volgens lokale autoriteiten daken losrukten, muren omverbliezen en bomen ontwortelden, kwamen zeven mensen om. In buurstaat Arkansas vielen vijf doden. De autoriteiten van het noordelijker gelegen Indiana hebben vooralsnog drie doden geteld.

In het stadje Belvidere in Illinois stortte het dak van een met 260 gasten volgepakte concertzaal in. Een man werd dood onder het puin vandaan gehaald, veertig anderen raakten gewond. Twee van de bezoekers van het metalconcert bevinden zich in kritieke toestand.