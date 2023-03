Donderdagochtend, in de stilte-/studeerruimte van de universiteit beginnen twee studenten op een toch wel behoorlijk geluidsniveau met elkaar te communiceren. „Kunnen jullie ophouden met praten, dit is een stilteruimte!”, zegt een ietwat geïrriteerde medestudent.

De geïrriteerde student gaat zitten, doet zijn oortjes in en stopt kauwgom in zijn mond. Het komende uur wordt de stilteruimte gevuld met blikkerige rockmuziek en luid snuivend gesmak.

