Paus Franciscus ontslagen uit ziekenhuis: ‘Ik leef nog steeds’

Paus Franciscus is zaterdag zoals aangekondigd ontslagen uit het Gemelli-ziekenhuis in Rome, meldt persbureau AFP. Hij werd daar afgelopen woensdag opgenomen vanwege ademhalingsproblemen als gevolg van een bronchitisinfectie. De paus kreeg de ademhalingsproblemen tijdens zijn wekelijkse audiëntie op het Sint-Pietersplein waarna een ambulance hem naar het ziekenhuis bracht, schreven Italiaanse media.

De 86-jarige paus herstelde snel en werkte vrijdag al vanuit en in het ziekenhuis. Zo bezocht hij kankerpatiënten op de kinderafdeling. Het ontslag van Franciscus komt net op tijd voor het begin van de Goede Week die tot Pasen duurt. Hij leidt waarschijnlijk op Palmzondag de viering op het Sint-Pietersplein. De paus reageerde zelf kort op zijn ontslag: „ik leef nog steeds”, zei hij grappend toen hij het ziekenhuis verliet.

De rooms-katholieke wereld reageerde bezorgd toen paus Franciscus woensdag in het ziekenhuis belandde. Hij kampt namelijk met meerdere kwalen, waaronder maagklachten en knieproblemen. Voor eerstgenoemde probleem onderging hij in 2021 een operatie. De paus liet eerder weten af te zullen treden als zijn gezondheid hem in de steek laat, maar dat is hij nu niet van plan. Franciscus’ onlangs overleden voorganger Benedictus XVI trad in 2013, zeer ongebruikelijk, om gezondheidsredenen af.