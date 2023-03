Oorlog in de taxibranche

In 2000 besloot de regering de Taxiwet te liberaliseren. Tot dan toe had Taxi Centrale Amsterdam, (TCA) het monopolie in de hoofdstad. Chauffeurs moesten tonnen neertellen om een taxivergunning te bemachtigen. Die vergunningen werden met het ingaan van de nieuwe wet waardeloos. De pleuris brak uit. „Als jullie oorlog willen, dan krijgen jullie oorlog!” Laat dat maar aan de taxichauffeurs over. Sander ’t Sas put, 23 jaar later, rijkelijk uit al zijn bewaarde audiomateriaal. Hij blikt met TCA-chauffeurs en directeur van de nieuwe concurrent TaxiDirekt, terug op de gebeurtenissen van toen. Hij komt tot interessante conclusies, onder andere over de rol van de TCA. Bleek dat nou een maffiose organisatie te zijn?

De Taxioorlog Onderzoek BNR, Sander ’t Sas. Afleveringen van 30 min.