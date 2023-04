Het verhaal van oom Cees: hoe Nederland verstrikt raakte in bureaucratie

Journalist en zorgdeskundige Jeroen Wester regelde jarenlang de zorg voor zijn oom Cees. En dat ging niet zonder slag of stoot. Zelfs voor hem was het zorglandschap een bureaucratisch doolhof vol diensten die elkaar tegenwerken en regels die elkaar tegenspreken. Als de weg vinden voor hem al moeilijk was, hoe is dat dan voor andere burgers?

In deze Haagse Zaken hebben we het over oom Cees en waar zijn verhaal voor staat. Je hoort van Jeroen Wester en onderzoeksjournalist Derk Stokmans over bureaucratische uitvoeringsorganisaties, een afstandelijke overheid en wantrouwen in de burger. En hoe die problemen opgelost kunnen worden.

