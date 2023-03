Generaals over Oekraïne

We kijken door de ogen van generaals buiten dienst Peter van Uhm en Mart de Kruif naar de oorlog in Oekraïne. Deze „mannen met een missie” horen en zien in de media soms tenenkrommende uitspraken over de oorlog. Dat schreeuwt om een podcast waarin ze van journalist Jos de Groot ruim de tijd krijgen om de mechanismen achter oorlogvoering bloot te leggen. Het is prettig om deze twee commandanten te horen zonder dat ze constant in de rede worden gevallen met onzinnige opmerkingen, zoals dat vaak gebeurt aan televisietalkshowtafels. Wat heb ik tot nu toe heb geleerd: de Oekraïners waren veel beter op de oorlog voorbereid dan de Russen, maar wat als straks de kogels en raketten op zijn, aan beide kanten?

