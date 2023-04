Douanekatten, figurantlijken en dinoarcheologie – opvallend veel 1-aprilgrappen met een lange aanloop

Van speurkatten bij de douane tot auditeren als figurantlijk voor gangsterseries en een archeologiefaculteit die „luistert naar de roep van de samenleving” en toch maar dinosauriërs gaat onderzoeken. Waar 1 april lang een dag was om je buurman of klasgenoot een snelle loer te draaien, vult de traditie zich nu steeds meer met lang van tevoren ingezette grappen van bedrijven en instituten, die de internationale grappendag gebruiken om hun bereik te vergroten. Én om een eeuwenoude traditie in ere te houden natuurlijk.

Zo publiceerde streamingsdienst Videoland maandag een oproep voor figuranten. Niet voor de gebruikelijke shoppende passant, telefonerende metropassagier of uit zijn plaat gaande clubbezoeker. Nee, voor lijken. Dat die omgekomen tv-personages altijd door dezelfde C-acteurs worden gespeeld, dat stoorde Sleepers-ster Robert de Hoog immers. En dus zochten hij en Videoland nieuw (stilliggend) talent.

De oproep leidde gedurende de week tot media-aandacht en een storm van aanmeldingen; de kans om – weliswaar met gesloten ogen – in de buurt te komen van de acteurs van hitseries als Mocro Maffia wilden fans blijkbaar niet laten liggen. Zaterdag maakte Videoland bekend dat het om een 1-aprilgrap ging, om daaraan toe te voegen dat de animo zo overweldigend was dat het tóch gebruik wil maken van de kunsten van een deel van de aspirantfiguranten.

Nooit meer serviespech in het vliegtuig

Ook KLM koos voor een vervroegde lancering en kondigde vrijdag een „revolutionair” technisch snufje aan. Voortaan zou het naar achteren klappen van de stoel van de passagier voor je vooraf worden gegaan door het geluid van een achteruit inparkerende vrachtwagen. Het zogeheten Recline Alert System moest op 1 april in alle vliegtuigen in gebruik genomen worden en van omvallende drinkbekertjes voorgoed verleden tijd maken.

De Efteling was er nóg eerder bij. Dinsdag verspreidde het sprookjespark per video het bericht dat zijn beroemde 39 jaar oude attractie Carnaval Festival een muzikale update kreeg. Dj-duo Lucas & Steve componeerde een dance track met een behoorlijk aantal beats per minute ter vervanging van de aloude niet-uit-je-hoofd-te-krijgen blazerscompositie („ta-da-ta-ta, ta-da-da-ta-daaa!”). En de karretjes zouden de kinderen voortaan op bijpassende (ongetwijfeld misselijkmakende) snelheid langs de poppen draaien. Snellere muziek, zo hield de Belgische musicoloog en componist Jeroen D’hoe de kijker voor, „genereert namelijk een snellere hartslag”. En dat zorgt dan weer voor opwinding.

Paleontologie of archeologie?

Maar de allereerste moet Universiteit Leiden zijn geweest. Anderhalve week geleden maakte het kennisinstituut bekend voortaan tóch maar dinosauriërs te onderzoeken aan de faculteit archeologie. Die houdt zich normaal gesproken weliswaar bezig met de geschiedenis van de mensheid, maar omdat hierover verwarring bestaat en veel archeologen „op enig moment in de loopbaan de vraag krijgen welk type dinosaurus zij hebben gevonden”, was het tijd voor een aanpassing.

„In plaats van opnieuw geduldig uit te leggen dat we niet aan dinosaurussen doen” – die stierven immers zo’n 65 miljoen jaar voor de eerste mens uit – „heeft het bestuur van de faculteit nu besloten te luisteren naar de roep vanuit de samenleving”, aldus het persbericht. „Het is duidelijk dat het grote publiek dinosaurussen relevant en belangrijk vindt. Als faculteit kunnen we dit niet langer negeren.”

Voor de 1-aprilliefhebber was er zaterdag ook nog voldoende ad hoc gegrap. Zo schreef het Rijksmuseum op Twitter dat het tijd was voor een nieuwe gezinsvriendelijke museumervaring. Omdat kleine kinderen soms maar weinig vatbaar zijn voor de grote meesters, biedt een ballenbak-met-glijbaan (recht voor het allerberoemdste werk van het Amsterdamse museum, De Nachtwacht) voortaan soelaas voor de kunstminnende ouder.